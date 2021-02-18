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Ekonomi

Kardeş ülkeyle müthiş iş birliği!! Bakan müjdeyi verdi: 1 Mart'ta yürürlüğe girecek

Ticaret Bakanı Pekcan, 'Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık.' açıklamasında bulundu.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 17:26
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

"Azerbaycan'ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız."

Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık."

"Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak."

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