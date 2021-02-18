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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti.' dedi.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 17:20 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 17:35
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da Türkiye-Azerbaycan İş Forumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Oktay ayrıca, "İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Nahçıvan ile Azerbaycan arasında planlanan koridorun açılmasıyla Bakü, Orta Asya bölgesinde önemli lojistik merkez haline gelir." dedi.

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