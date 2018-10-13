Kartopu gibi büyüyor

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına katılan firma sayısı hızla artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan program kapsamında ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısı 500’ü aştı. Enflasyonla mücadelenin takibi amacıyla açılan enflasyonlamucadele.org.tr internet sitesi üzerinden kampanyaya katıldığını ilan eden firma sayısı kısa sürede arttı. Aralarında perakende ticaretin önde gelen markalarının da bulunduğu çok sayıda firma, dernek, oda ve kurum açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti. Bu kapsamda ilk günden itibaren THY, Pegasus, Koç, Sabancı, Boyner, Eczacıbaşı, Yıldız, Doğuş Grubu, Mediamarkt, Teknosa, Koçtaş, Ülker, Eti, Torku, Pınar, Saray, Suryapı, Vatan Bilgisayar, Simit Sarayı, İstikbal, Bellona, Mondi, Çilek ve Vestel’in de aralarında yer aldığı 500’den fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Kampanyaya dün de çok sayıda katılım oldu. Katılanlardan bazıları şöyle:

D’S Damat: Sonbahar/kış ürünlerinde yüzde 20 indirime ek yılsonuna kadar ekstra yüzde 20 indirim yapacak.

Doğtaş Kelebek Mobilya: Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Davut Doğan, mevcut bulunan tüm indirim ve kampanyalara ilave olarak, tüm ürünlerde net yüzde 10 indirim uyguladıklarını belirtti.

Aydınlı Grup: TMSF bünyesindeki Aydınlı Grup müşterilerine mevcut indirimlerin yanı sıra yüzde 10+yüzde 10 indirim verecek. Aydınlı Grup CEO’su Mustafa Erbey Türkiye’de bulunan 328 mağazamızı oluşturan Pierre Cardin, Pierre Cardin Lingerie, U.S. Polo Assn. ve Cacharel markalarımızda indirim sürecinin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD): Dernek Başkanı Canip Karakuş “İndirim kampanyaları piyasanın canlanması açısından önemli. Bu kapsamda biz de yüzde 20 indirime gittik” dedi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB): Başkan Hüseyin Taklacı “ANKAMOB Mobilya Sarayı ve Siteler esnafımızla ‘Türkiye kazanacak’ diyerek tüm mobilya ürünlerimizde yüzde 15 indirim kararı aldık” dedi.

Getir: Ürün yelpazesindeki 100 ürüne yüzde 10´un üzerinde indirim uygulayacağını duyurdu.

Viaport Marina: Viasea Akvaryum ve Viasea Tema Park’ta yıl sonuna kadar tüm indirimlere ek olarak yüzde 25 indirim yaptı.

ETİ: Yıl sonuna kadar ürünlerinin fiyatlarını sabitlerken seçili ürünlerde de indirim yapacak.

Nurus: Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay “Tüm perakende ürünlerimizde yıl sonuna kadar yüzde 25 oranında indirim yapıyoruz” dedi.

Fiba Holding: Perakende markaları Marks&Spencer, Gap ve Banana Republic etkili satış kampanyaları ve indirimler yapacak.

Kale Grubu: Yüzde 40’a varan mevcut indirim kampanyasını yıl sonuna kadar uzatan Kale Grubu bünyesindeki, Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilgres ve Edilcuoghi gibi ürünlere yüzde 10 da enflasyonla mücadele indirimi ekledi.

Yataş: Enza Home ve Yataş Bedding mağazalarında satışa sunulan 300’ün üzerinde üründe ekstra yüzde 10 indirim yapacak.

FLO: Yüzlerce model ayakkabıda yüzde 30’a varan indirim sağlayacak.

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