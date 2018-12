TÜİK memur enflasyon maaş zam oranı Tefe Tüfe rakamları Kasım ayı enflasyon beklentisi 2018 ne kadar

Kasım ayı enflasyon beklentisi 2018 ne kadar? TÜİK Memur enflasyon maaş zam oranı Tefe Tüfe rakamları nedir? 2019 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Memur maaşı Ocak zammı hesaplaması nasıl olacak? TÜİK 2018 Kasım ayı enflasyon oranı tahmini ne kadar? Enflasyon oranı neden yükseliyor? TÜİK Tüfe TÜFE enflasyon nasıl hesaplanıyor? soruların yanıtları Enflasyon zam oranı emekli memur maaşları ile ilgili ayrıntılar haberimizde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) beklenen kasım ayı enflasyon verilerini 3 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) kampanyalar ile birleştirilen otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimlerinin etkisiyle Kasım'da yüzde 0.75 düşüş göstermesi, böylece yıllık enflasyonun son 15 yılın rekoru olan yüzde 25.24'ten yüzde 22.58'e gerilemesi bekleniyor. TÜİK Memur enflasyon maaş zam oranı Kasım ayı enflasyonu Tefe Tüfe zam rakamları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Geçtiğimiz ayın TÜİK’in verilerine göre enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Beklenti yüzde 2'ydi. Aylık TÜFE yüzde 2,67 ÜFE yüzde 0,91 yıllık TÜFE yüzde 25,24 ÜFE yüzde 45,01 oldu. Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon beklentisi ise ne yönde ilerleyeceği şimdiden merak konusu oldu. Yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira bedeline ÜFE oranları baz alınarak zam yapılıyor. Bu oranları her ay TÜİK açıklıyor.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kasım ayı enflasyon oranları henüz açıklanmadı. TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon oranları 3 Aralık'da saat 10:00'da açıklanması bekleniyor. Yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira bedeline ÜFE oranları baz alınarak zam yapılıyor. ÜFE oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama sonrası detaylar basın ile paylaşılıyor.



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksi olarak tanımlanıyor.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre şuanda memurlar için yüzde 8,76 enflasyon zammı oluşmuş durumda.



2018'DEKİ ZAM ORANI



Toplu sözleşmeye göre, 2018 yılında öngörülen zam oranı 4+3,5'tur.



2018'DE ENFLASYON FARKI ZAMMI 6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE HESAPLANACAK



Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanmaktadır. 2018 Haziran ve 2019 Ocak endeksi arasındaki fark yüzde 3,5'u aşarsa, enflasyon zammı oluşacaktı.



YILIN 2. YARISININ İLK 4 AYINDA YÜZDE 8,76 ORANINDA ENFLASYON ZAMMI OLUŞTU.



2018'in ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuştu. 6 aylık enflasyon verilerine göre memurlar yüzde 5,17 enflasyon zammı almıştı.



2018'in 2. yarısında 4 aylık enflasyon yüzde 12,26 çıkmış durumda. Enflasyon bu şekilde kalsa dahi memurlar, bu durumda 2019 yılı Ocak ayında, yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 8,76 oranında enflasyon zammı olmak üzere toplamda yüzde 12,76 oranında zam alacak. Kasım ve Aralık enflasyonu memurun zammını netleştirecek.



ENFLASYON ZAMMI OCAK 2019 YILINDA ALINACAK



2018 yılının ikinci yarısında, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyonların da eklenmesiyle birlikte oluşacak toplam enflasyon sonrasında, enflasyon zammı, Ocak 2019 maaşlarına yansıtılacak

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

AA Finans'ın kasım ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı



Ekonomistler, kasımda enflasyonun yüzde 0,64 azalmasını bekliyor - Ankete katılan ekonomistler, 2018'de enflasyonun yüzde 22,57 olacağını tahmin ediyor.



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,64 azalmasını bekliyor.





AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 0,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 1,10, en yüksek yüzde 0,25 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 22,57 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 21,00, en yüksek yüzde 25,40 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,52 düzeyinde gerçekleşmişti.



Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde -0,56) göre, bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyonun yüzde 22,61'e gerileyeceği hesaplanıyor. Enflasyon, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,67 artış göstermişti.

Reuters’ın 17 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre yıl sonu tahminleri TCMB’nin de tahmini olan yüzde 23.5’ten yüzde 22.31’e gerilemiş durumda. Bankacılar yıl sonu tahminlerindeki düşüşün de vergi indirimlerinden kaynaklandığına ve yaklaşık 1 puana ulaştığına dikkat çekerken, Kasım’da işlenmemiş gıda fiyatlarının da TÜFE’deki düşüşe önemli bir katkı sağlayacağını belirtiyorlar. Ekonomistlerin Kasım ayına ilişkin aylık, yıllık ve yıl sonuna ilişkin tahminleri şöyle:

BAKAN ALBAYRAK İNDİRİMLERİ AÇIKLAMIŞTI



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 31 Ekim’de konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18’den yüzde 8’e indirim uygulamasının devam edeceğini, ticari araçlarda KDV oranlarının yüzde 18’den yüzde 1’e indirildiğini, 1,600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidildiğini, tapu harçlarının yüzde 4’ten yüzde 3’e indirilmesini sürecinin yıl sonuna kadar uzatıldığını, mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e indirildiğini, beyaz eşya sektöründe uygulanan ÖTV oranlarının sıfırlandığını açıklamıştı.



Her ne kadar son düzenlemelerle enflasyonda bir miktar iyimserlik beklense de ekonomistler enflasyonun hala 2019 ortasında kadar yüzde 20’li seviyelerde kalabileceğine dikkat çekiyorlar.

DÜŞÜŞ BEKLENİYOR



İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin, “Kasım ayında TÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 0.7 düşüş bekliyoruz. Fiyatlardaki düşüşün büyük ölçüde vergi indirimlerinin desteğiyle gerçekleşeceğini hesaplıyoruz. Beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektöründeki vergi indirimlerinin kampanyalar ile de birleşerek çekirdek enflasyonun negatif gelmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Enflasyonda aylık bazda düşüş beklentimizdeki bir diğer önemli etken ise gıda fiyatlarındaki düşüş olacak” dedi ve ekledi:



“İşlenmemiş gıdanın aydan aya belirgin bir düşüş gösterebileceğini öngörüyoruz. Hal fiyatları ve Türk-İş öncü verilerinin detayları bu yönde bir sinyali vermekte. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde enflasyonda tepe noktasının geçen ay yüzde 25.24 ile görüldüğünü önümüzdeki aylarda yıllık bazda daha düşük seviyeler oluşacağını söyleyebiliriz. Aralık’ta sona erecek vergi indirimlerin uzatılmaması ihtimalinde ise yıllık enflasyonda dalgalanmalar olabilecektir.”

OCAK’TA SERT YÜKSELİŞ OLABİLİR



Vergi indirimleri, uzatılmaması halinde, Aralık ayında sona erecek. Yerel seçimlere üç ay kala ilgili indirimlerde bir uzatılma yapıp yapılmayacağı piyasalar tarafından yandan takip edilecek.



Vergi indirimlerinin ve enflasyonla topyekün mücadele sürecinin yıl sonunda bitmesi halinde Ocak ayında yıllık enflasyonda sert bir yükseliş ve devamında dalgalı bir seyir gündeme gelebilecek.

2019’UN İKİNCİ YARISINDA DÜŞÜŞ BAŞLAYABİLİR



Sezgin, tepe noktasının Ekim ayında görülmesine ve önümüzdeki aylarda enflasyonda düşüş beklemesine karşın 2019 yılının ilk yarısında enflasyonun yüksek seyredeceğini belirterek, “Enflasyonun 2019’un ilk yarısında yüzde 20 civarında kalabileceğini ancak yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüşün başlayacağını öngörüyoruz” dedi.



Ekim ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programına (YEP) göre enflasyon yıl sonunda yüzde 20.8 öngörülüyordu. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekim ayında giyim ve gıda fiyatları öncülüğünde TL’deki değer kaybının gecikmeli etkisinin sürmesiyle Ekim’de yüzde 2.67 ile beklentilerin üzerinde artış göstermişti.

ENFLASYON 15 YILIN ZİRVESİNDE



TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon Eylül ayındaki yüzde 24.52 seviyesinden Ekim’de yüzde 25.24’e yükselerek 15 yılın zirve seviyelerinde bulunuyor. Öncü gösterge olarak izlenen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) verileri ise



Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 1.22 arttığını gösteriyor. Rapora göre geçtiğimiz ay 4.97 TL olan ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay 4.66 TL olarak hesaplandı.



Kaynak: REUTERS

ENFLASYON ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

ÜFE oranları 4 farklı oranı içerisinde barındırıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları kapsamında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verileri, taşınmaz kira artışı hesaplamalarında kullanılıyor.





Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksi olarak tanımlanıyor.





Verinin kapsamı:



Üretim Kapsamı: Yurt içi üretimde önemli paya sahip üreticiler Yİ-ÜFE kapsamındadır.





Sektörel Kapsam: Madencilik ve Taşocakçılığı, İmalat, Elektrik ve Gaz, Su Temini.





Fiyat kapsamı: Üretici fiyatı, yurt içinde üretimi yapılan ürünlerin, KDV ve benzeri vergiler hariç, peşin satış fiyatıdır.





Hesaplama kuralları:



Endeks formulü: Laspeyres



Referans dönem: 2003



Temel fiyat endekslerinin hesaplanması: Fiyat oranlarının ortalaması alınmaktadır.



Ağırlıkların güncellenme sıklığı: Her yıl.



Cari ağırlıkların ait olduğu dönem: t-2



Mevsimsel düzeltme: Yapılmamaktadır.



Ürün sepetinin ve ağırlıklarının güncellemesi, her yılın sonunda yapılmakta ve zincirleme Laspeyres formülü ile seri devam ettirilmektedir. Her yıl Aralık ayı itibari ile, yeni maddeler endekse dahil edilmekte ve yeni ağırlıklar endeks hesabında kullanılmaktadır. Cari fiyatların, “yeni fiyat referans dönemi (Po)” olan bir önceki Aralık ayının fiyatlarına bölünmesiyle, endeks hesaplanmakta ve Aralık ayı endeksi ile çarpılarak zincirleme işlemi yapılmaktadır.

Enflasyon oranları en son 5 Kasım tarihinde açıklandı. Bu tarihte açıklanan Ekim dönemine ait verilere göre, Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Beklenti ise, aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 23,5 olarak açıklanmıştı. Eylül ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 6,30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı.

TÜFE’de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,90 artış gerçekleşti.



EN ÇOK GİYİM VE AYAKKABI ZAMLANDI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti.



ULAŞIM UCUZLADI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece ulaştırma grubunda %0,85 oranında düşüş gerçekleşti.



EV EŞYASI GRUBU YÜZDE 37,92 ZAMLANDI



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %32,00, çeşitli mal ve hizmetler %31,50, gıda ve alkolsüz içecekler %29,26 ve konut %25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



EN YÜKSEK ARTIŞ BU ÜÇ İLDE



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %25,41 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %28,63 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %16,68 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Eylül ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 6,30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı.

EN ÇOK GİYİM VE AYAKKABI ZAMLANDI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti.

ULAŞIM UCUZLADI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece ulaştırma grubunda %0,85 oranında düşüş gerçekleşti.



EV EŞYASI GRUBU YÜZDE 37,92 ZAMLANDI



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %32,00, çeşitli mal ve hizmetler %31,50, gıda ve alkolsüz içecekler %29,26 ve konut %25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

EN YÜKSEK ARTIŞ BU ÜÇ İLDE



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %25,41 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %28,63 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %16,68 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Eylül ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 6,30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı.

Piyasaların beklentisi ne yöndeydi?



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,93 artmasını bekliyordu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,15, en yüksek yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Bir önceki ay yüzde 24,52 olan yıllık enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,30 artış göstermişti.



Aylık en yüksek artış yüzde 12,74 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 4,15, ev eşyasında yüzde 3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,22 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,07 artış gerçekleşti.



Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,85 ile ulaştırma oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece ulaştırma grubunda yüzde 0,85 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 37,92 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 32,00, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 31,50, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 29,26 ve konut yüzde 25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Aylık en yüksek artış yüzde 3,84 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)’de oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 25,41 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,63 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,68 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

KİRA ARTIŞI KANUNU

Kira bedelinde yapılacak artış meskenlerde ÜFE oranları baz alınarak yapılırken, işyeri kiralamalarında ise sözleşme serbestisi esasına göre yapılıyor. Kira artışı mevzuatı, Borçlar Kanunu ve Borçlar Kanununda değişiklik kanunu kapsamında açıklanıyor...



Kira artışı kanunu!



Kira bedelinde yapılacak artış meskenlerde ÜFE oranları baz alınarak yapılırken, işyeri kiralamalarında ise sözleşme serbestisi esasına göre yapılıyor.





Kira artışı mevzuatı, Borçlar Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında yapılan değişiklik kanunu kapsamında açıklanıyor.





E. Kira bedeli



I. Genel olarak



MADDE 343- Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.





II. Belirlenmesi



MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.





Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.





Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.





Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.





Kanun No. 6217



GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 322, 324, 330, 339, 341, 342, 343, 345, 346 ve 353 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur.





- 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE günü 28351 sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanan BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN kapsamındaki ilgili madde;





Kanun No. 6353



MADDE 53 – 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.





“GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”