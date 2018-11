Kasım ayı enflasyon beklentisi son dakika TÜİK 2018 TEFE TÜFE enflasyon oranı kira artışı nasıl hesaplanır

Kasım ayı enflasyon beklentisi son dakika açıklandı mı? TÜİK 2018 Kasım ayı enflasyon oranı tahmini ne kadar? Enflasyon oranı neden yükseliyor? TÜİK Tüfe TÜFE enflasyon nasıl hesaplanıyor? Enflasyon zam oranı emekli memur maaşlarına ne kadar fark yaratıyor? Kira artışları Aralık'ta ne kadar olacak? Kira artışı enflasyon zammı nasıl hesaplanıyor? Enflasyon oranı düşecek mi yükselecek mi? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) beklenen kasım ayı enflasyon verilerini 3 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz ayın TÜİK’in verilerine göre enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Beklenti yüzde 2'ydi. Aylık TÜFE yüzde 2,67 ÜFE yüzde 0,91 yıllık TÜFE yüzde 25,24 ÜFE yüzde 45,01 oldu. Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon beklentisi ise ne yönde ilerleyeceği şimdiden merak konusu oldu. Yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira bedeline ÜFE oranları baz alınarak zam yapılıyor. Bu oranları her ay TÜİK açıklıyor. TÜİK Kasım ayı enflasyon beklentisi son dakika gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kasım ayı enflasyon oranları henüz açıklanmadı. TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon oranları 3 Aralık'da saat 10:00'da açıklanması bekleniyor. Yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira bedeline ÜFE oranları baz alınarak zam yapılıyor. ÜFE oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama sonrası detaylar basın ile paylaşılıyor.



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksi olarak tanımlanıyor.



ÜFE oranları 4 farklı oranı içerisinde barındırıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları kapsamında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verileri, taşınmaz kira artışı hesaplamalarında kullanılıyor.





Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksi olarak tanımlanıyor.





Verinin kapsamı:



Üretim Kapsamı: Yurt içi üretimde önemli paya sahip üreticiler Yİ-ÜFE kapsamındadır.





Sektörel Kapsam: Madencilik ve Taşocakçılığı, İmalat, Elektrik ve Gaz, Su Temini.





Fiyat kapsamı: Üretici fiyatı, yurt içinde üretimi yapılan ürünlerin, KDV ve benzeri vergiler hariç, peşin satış fiyatıdır.





Hesaplama kuralları:



Endeks formulü: Laspeyres



Referans dönem: 2003



Temel fiyat endekslerinin hesaplanması: Fiyat oranlarının ortalaması alınmaktadır.



Ağırlıkların güncellenme sıklığı: Her yıl.



Cari ağırlıkların ait olduğu dönem: t-2



Mevsimsel düzeltme: Yapılmamaktadır.



Ürün sepetinin ve ağırlıklarının güncellemesi, her yılın sonunda yapılmakta ve zincirleme Laspeyres formülü ile seri devam ettirilmektedir. Her yıl Aralık ayı itibari ile, yeni maddeler endekse dahil edilmekte ve yeni ağırlıklar endeks hesabında kullanılmaktadır. Cari fiyatların, “yeni fiyat referans dönemi (Po)” olan bir önceki Aralık ayının fiyatlarına bölünmesiyle, endeks hesaplanmakta ve Aralık ayı endeksi ile çarpılarak zincirleme işlemi yapılmaktadır.

Enflasyon oranları en son 5 Kasım tarihinde açıklandı. Bu tarihte açıklanan Ekim dönemine ait verilere göre, Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Beklenti ise, aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 23,5 olarak açıklanmıştı. Eylül ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 6,30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı.

KİRA ARTIŞI KANUNU

Kira bedelinde yapılacak artış meskenlerde ÜFE oranları baz alınarak yapılırken, işyeri kiralamalarında ise sözleşme serbestisi esasına göre yapılıyor. Kira artışı mevzuatı, Borçlar Kanunu ve Borçlar Kanununda değişiklik kanunu kapsamında açıklanıyor...



Kira artışı kanunu!



Kira bedelinde yapılacak artış meskenlerde ÜFE oranları baz alınarak yapılırken, işyeri kiralamalarında ise sözleşme serbestisi esasına göre yapılıyor.





Kira artışı mevzuatı, Borçlar Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında yapılan değişiklik kanunu kapsamında açıklanıyor.





E. Kira bedeli



I. Genel olarak



MADDE 343- Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.





II. Belirlenmesi



MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.





Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.





Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.





Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.





Kanun No. 6217



GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 322, 324, 330, 339, 341, 342, 343, 345, 346 ve 353 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur.





- 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE günü 28351 sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanan BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN kapsamındaki ilgili madde;





Kanun No. 6353



MADDE 53 – 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.





“GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”