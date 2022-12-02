Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu?

Yıl sonunun gelmesiyle birlikte Asgari ücrette etkili olacak olan Kasım ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Merkez Bankası'nın 2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri de açıklandı. Enflasyon rakamları ise TÜİK tarafından her ayın 2-3'ünde açıklanıyor. Peki Kasım ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte 2022 yıl sonu enflasyon tahmini

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTISI NE KADAR OLDU?

Kasım ayı yıllık enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş balşadı. Kasım ayı enflasyon oranı için Merkez Bankası'nın 2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri de açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2022 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcının yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,25 iken, bu anket döneminde yüzde 9,47 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 11,22 iken, bu anket döneminde yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,82 TL iken, bu anket döneminde 19,54 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,61 TL ve 23,35 TL olarak gerçekleşmişti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 2-3'ünde açıklanıyor.

Aralık ayının 2-3'ü hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kasım ayı enflasyon rakamları 05.12.2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.