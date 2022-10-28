Kastratovic: Türkiye ile turizm ilişkilerini daha da güçlendirmek istiyoruz

Kastratovic, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler ile turizm konularında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür eden Kastratovic, pek çok Karadağ vatandaşının okumak ve yerleşmek için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Özellikle İzmir ve İstanbul'da yaşayan 200-300 bin civarında Karadağ vatandaşı olduğunu bildiren Kastratovic, şunları kaydetti:

"Bu bizim için çok büyük bir sayı. Burada güven ve huzur içinde yaşıyorlar. Karadağ'da da yaşayan 7 bin Türk var. Biz de onları iyi bir şekilde ağırlamaya gayret gösteriyoruz. Karadağ, tarım ve enerji üzerine büyük bir potansiyeli içinde barındırıyor. Güneş, rüzgar ve su enerjilerinden faydalanıyoruz. Türk şirketlerinin Karadağ'da birçok yatırımı var. İki ülke olarak güzel ve başarılı bir dostluk ilişkimiz var. Turizm konusunda ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kastratovic, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü kutladı.

- "HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİ VE DESTEĞE HAZIRIZ"

Vali Yazıcı da Kastratovic'i makamında misafir etmekten, dünya şehri Antalya'da Karadağlıları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri özellikle turizm ve ticaret konularında daha da güçlendireceğine inandığını aktaran Yazıcı, "Her ülkeden turisti ağırlıyoruz. Karadağ'dan da daha fazla turisti şehrimizde ve ülkemizde ağırlamak isteriz. Ayrıca kardeş ülkelerimizle her türlü iş birliği ve desteğe hazırız." değerlendirmesinde bulundu.