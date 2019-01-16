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Katar’a insan kaynağı ihracı başlıyor

İnsan kaynakları, yetenek yönetimi ve yönetim danışmanlığı alanında hizmet veren Mental HR - Consultancy, ilk yurt dışı ofisini Doha’da açıyor.

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Mental Qatar’ın kuruluşuna ilişkin protokol, Mental HR - Consultancy ile Katarlı ortağı AL Majal International arasında imzalandı. 

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Törende Mental Kurucusu Abdulkadir Karagöz ile AL Majal International Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mohamed Falah J.J. Al-Thani de hazır bulundu. İmza töreni sonrası açıklama yapan Abdulkadir Karagöz “Kurulduğumuz günden itibaren öncelikli hedefimiz, ülkemizin insan kaynağı ihtiyacı ve mevcut yeteneklerinin fotoğrafını çekmek oldu. İhtiyaç duyduğumuz kaynakların Türkiye’ye kazandırılması ve genç yeteneklerin geliştirilmesi için projeler gerçekleştirdik. Ülkemizin yetkin insan kaynağı ve ürettiğimiz ürün/hizmetlerin markalaştırılması adına uluslararası ilk adımımızı kardeş ülke Katar ile atıyoruz. ‘Bilgi merkezi Türkiye’ vizyonuna hizmet edecek bu adımla, Türk insan kaynağının uluslararası şirketlerde daha çok rol almasını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Katarlı şirketlerin yapacağı yatırımlara da danışmanlık hizmeti vereceğiz” dedi.

HEDEF 50 ŞUBE

Mental Qatar ile ilk yurt dışı ofislerini açtıklarını ifade eden Karagöz “Türkiye’de edindiğimiz ‘know-how’ Katar’da yapacağımız çalışmalara katkı sağlayacak; insan kaynakları alanında geliştirdiğimiz işe alım, yetenek yönetimi, yönetim danışmanlığı ve ölçme değerlendirme programlarıyla Katar’daki şirketlere danışmanlık yapacağız. Uluslararası alanda kurduğumuz bu iş birliği, markalaşma hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştıracak. Küresel danışmanlık şirketleri arasına giren ilk Türk firması olmayı ve 2030 yılına kadar 50 yurt dışı şube açmayı hedefliyoruz” dedi. 

Münbiç´ten ilk görüntüler

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