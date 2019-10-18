Katılım sigortacılığı Yüzde 70’in üzerinde büyüdü

Özellikle faiz hassasiyeti olan kesimlerin büyük ilgi gösterdiği katılım sigortacılığı, ülkemizde yaygınlaşmaya ve piyasada yer bulmaya devam ediyor. Katılım sigortacılığının sektörün derinleşmesine katkıda bulunduğunu söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım sigortacılığı, geniş kitlelerin teveccühü ile yükselişini sürdürüyor. Katılım sigortacılığının 2019’un ilk 8 ayının verilerine göre yılbaşından bu yana yüzde 71.5 oranında büyüme kaydetmesi bu ilgiyi somutlaştırıyor. Katılım Emeklilik olarak faiz hassasiyeti olanların başta BES olmak üzere, sigorta ürünlerinden de daha fazla yararlanmasında önemli katkımız olduğunu düşünüyoruz. Bunu katılım sigortacılığının büyüme rakamlarından da anlayabiliyoruz” dedi.

SAĞLIKTA ÇÖZÜMLER VAR

Katılım Emeklilik’in ürünleriyle hayatın her alanına hitap ettiğini ve hizmet çeşitliliğiyle ailelerin her bireyini koruyabildiklerini belirten Ayhan Sincek, “2017 yılından itibaren sigorta sektöründe faizsiz esaslara dayalı kategorinin tanımlanması ile Türkiye’deki büyük potansiyel gözler önüne serildi. Düzenlemeye en hazır şirket olarak sunduğumuz ürünlerle hayat branşında yüzde 32 pazar payına sahip olduk. Katılım sigortacılığı kapsamında 162 bin sigorta sözleşmemiz var” şeklinde konuştu. Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz ile Türkiye’nin dört bir yanındaki 500’ün üzerinde anlaşmalı hastanede, SGK’lı vatandaşlarımızın katılım payı ödemeden hizmet alabilmesini sağlıyoruz. Son ürünümüz olan Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile beklenmedik sağlık sorunlarında SGK anlaşmalı özel hastanelerde yatarak tedavilerde oluşan fark ücretleri bütçe dostu primlerle güvence altına alınabiliyor.

Sunduğumuz Diş Sağlığı Paketi kapsamında yılda bir kez ek ücret ödemeden yararlanabileceğiniz; diş hekimi muayenesi, diş röntgen filmi, diş taşı temizliğive vitalite kontrolü ile sağlıklı gülümsemenin keyfini çıkarabilirsiniz.”