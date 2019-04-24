Kayıtdışı istihdam doğru teşvikle yüzde 30’a indi
15 yıl önce yüzde 55’ler seviyesinde olan kaşıtdışı istihdam oranı yüzde 30’lara çekildi. SGK Başkanı Bağlı Kayıt, doğru teşvik sistemi, bilinçlendirme ve etkin denetimlerin etkili olduğunu söyledi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, kayıt dışı istihdam oranının doğru teşvik sistemi, bilinçlendirme ve etkin denetimle yüzde 55’lerden yüzde 30’lara çekildiğini söyledi. Kayıt dışı istihdam oranının yaklaşık 15 yıl önce yüzde 55’ler seviyesinde bulunduğuna işaret eden Bağlı, bunun ciddi bir mali yük olduğunu dile getirdi. Kayıt dışılığın sosyal güvenlikte finansman açığı olarak ifade edildiğini anlatan Bağlı, “Kayıt dışılıktaki bir puanın sosyal güvenlikte bize 2 milyar liralık maliyeti var. Şu anda sosyal güvenlik reformuyla, bilgilendirmeyle ve teşviklerle kayıt dışılığı aşağıya çekmeye yönelik bir irade var” diye konuştu.
STRATEJİ HAZIRLANDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde 50’den fazla eylemin yer aldığı bir strateji planı hazırlandığını belirten Bağlı, kayıt dışılıkla mücadele ve kayıt içi istihdama ilişkin çalışmaların planda önemli yer tuttuğunu bildirdi. Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçe üzerindeki yükünü hafifletmek, kurumun dengesini iyileştirmek, aynı zamanda sosyal hakların kullanılmasını önleyen engelleri ortadan kaldırmak istediklerini söyledi. Kayıt dışılıkla etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve başarılı sonuç elde edildiğini vurgulayan Bağlı, “Kayıt dışı istihdam oranı, doğru teşvik sistemi, bilinçlendirme ve etkin bir denetimle yüzde 55’lerden yüzde 30’lar seviyesine indirildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranı ise yüzde 20-22’lerde. Hedef, bu oranı yüzde 15’lere çekmek” dedi.
CEZA ÇÖZÜM DEĞİL
Bu hedefe ulaşmak için yoğun bir şekilde farkındalığı, toplumsal bilinci artırma, tüm aktörlere ulaşma gayretinde olduklarını belirten Bağlı, “Cezalandırarak değil, daha çok eğiterek ve teşvik ederek kayıt dışılığı hedeflediğimiz oranlara çekmek istiyoruz. Kabul edilebilir rakama çekeceğimize inanıyoruz” ifadesini kullandı.
Çocuklar iş dünyasından daha çok istihdam istedi
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ASKON Genel Merkezi’nde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, başkanlık koltuğunu Başakşehir Tepe İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Rukiye Uruç’a devretti. Uruç burada yaptığı konuşmasında iş dünyasından daha çok katmadeğerli ürünler üretmesini ve daha çok istihdam sağlamalarını istedi. Başkanı Orhan Aydın, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, çocuklara her işlerini ülke sevdası bilinci ile yapmaları gerektiği telkininde bulundu. Etkinlikte çocuklara ASKON Genel Başkanı Aydın’ın yanı sıra Genel Başkan Vekili Bekir Aydın, Tepe İlkokulu Müdürü Adıgüzel Çoban, Müdür Yardımcısı Meriç Keşkeş, sınıf öğretmenleri İbrahim Meyyaoğulları ve Gülistan Aslan eşlik etti. Etkinlik sonrası çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler veren ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, çocukları, karne günü ziyaret edeceğini de aktardı.
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