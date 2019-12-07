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Kayıtlı sivil İHA sayısı 33 bini aştı

Sivil havacılığa son dönemde yeni bir soluk getiren ‘drone’ların dünya genelindeki pazarı hızla büyürken, Türkiye’de de bu araçlara ilgi giderek büyüyor.

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Drone olarak bilinen insansız hava araçlarının (İHA) Türkiye’de hem sayıları hem de kullanımına izin verilen uçuş sahaları giderek artıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SGHM) edinilen bilgiye göre, Türkiye’de kayıtlı sivil İHA sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 27 bin 423 iken, bu yıl 6 bin 179 araç daha eklendi. Böylece toplam kayıtlı İHA sayısı 33 bin 602’ye ulaştı. Öte yandan, geçen yıl sonu itibarıyla kayıtlı sivil İHA pilotu sayısı 35 bin 284 iken, söz konusu rakam bu yıl 16 bin 389 yeni pilotun eklenmesiyle 51 bin 673’ü buldu. 

 

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