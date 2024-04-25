Kazakistan Başbakanı Bektenov'dan Türk yatırımcılara davet

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde düzenlenen Türkiye-Kazakistan İş Forumu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Bektenov, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kazakh Invest Yönetim Kurulu Başkanı Yerzhan Yelekeyev, DEİK Başkanı Nail Olpak ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye-Kazakistan 13. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın parçası olan, TOBB İkiz Kuleler'deki forumda konuşan Kazakistan Başbakanı Bektenov, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye, Kazakistan için önemli bir stratejik, ticari, ekonomik ortaktır." dedi.

Bektenov, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini, Kazakistan'la karşılıklı ticaret açısından Türkiye'nin en büyük beşinci ortak olduğunu belirtti.

"Yatırım ilişkileri, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ana itici gücüdür ve Türkiye, Kazakistan'da en büyük 20 yatırımcı arasında yer almaktadır." diyen Bektenov, Türkiye ile işbirlikleri sayesinde binlerce kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi.

Bektenov, "Madencilik, metalürji tesisi, gıda sanayisi, ilaç ve diğer alanlarda toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar dolar olan 70 büyük yatırım projesi başarıyla tamamlandı. Toplam maliyeti 3,8 milyar dolar olan 100'e yakın proje hayata geçiriliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ortaklığın daha da geliştirilmesi için gerekli kaynak ve imkanın mevcut olduğuna dikkati çeken Bektenov, "Kazak Türk İş Konseyi çalışıyor ve Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da Turan Uluslararası Özel Ekonomik Bölgesi açıldı. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ortak bir Türk yatırım fonunun kurulduğunu hepimiz biliyoruz." şeklinde konuştu.

- "TÜM TÜRK KARDEŞLERİMİZİ TÜRKLERİN ANA VATANI KAZAKİSTAN'A YATIRIMA DAVET EDİYORUM"



Bektenov, ülkesinin yatırımcılar için vergi avantajları, gümrük vergisi muafiyeti ve teşvikler gibi birçok alan sunduğunu vurgulayarak, "Bunun dışında, büyük projelerin hayata geçirilmesi sırasında devlet destekli finansman, kredi garantileri, altyapı sağlanması gibi mekanizmaların bulunduğunun altını çizmek isterim." dedi.

Türk yatırımcılar için metalürji ve madencilik, makine mühendisliği, altyapı projeleri, sağlık ve ilaç sektörü, tarımsal sanayi hizmetleri, turizm, savunma sanayisi, yenilenebilir enerji kaynakları, dijitalleşme, yenilikçi teknoloji alanlarının gelecek vadettiğini anlatan Bektenov, "Aynı zamanda Kazakistan'ın büyük transit ve lojistik potansiyeli, Çin, Avrasya Birliği, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu pazarlarına girmek için iyi bir fırsat sağlıyor. Bu nedenle sizlere kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesi için yeni alanlar açmak istiyoruz. Tüm Türk kardeşlerimizi Türklerin ana vatanı Kazakistan'a yatırım yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Türk yatırımcılara çağrıda bulunan Bektenov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kazakistan hükümeti, Türk ticaretinin güvenilir ve uzun vadeli ortağı olmaya hazırdır. Yatırımcılara gerekli kaynak, altyapıyı sağlamaya ve ürünlerin ihracatına destek vermeye hazırız. Bu bağlamda Türk yatırımcılarını Kazakistan'daki mevcut fırsatları kullanarak sürdürülebilir iş ilişkilerimizi kurmaya davet ediyorum."