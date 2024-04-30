KDV istismarına geçit yok! Bakanlığın düzenlemesi kurnazlık yapanlara göz açtırmayacak

KDV oranı yüzde 10 olan yeme içme sektöründe bazı lokantaların, yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV oranında fatura kestiği tespit edildi.

Bakanlık, söz konusu KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için düzenleme yaptı. Buna göre, yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeyle, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler, kendilerinin hazırlayıp sunduğu yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 hesaplayacak. İşletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptığı tüm satışları da bu kapsamda olacak.

Uzmanlar düzenlemenin önemine işaret ederek, "Hem haksız rekabetin hem de vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi adına yeme-içme sektöründe KDV düzenlemesi gerekiyordu." dedi.

Düzenlemeden önce aynı hizmeti sunan iki ayrı işletmeden birisinin yüzde 1 diğerinin ise yüzde 10 KDV kesebildiğine dikkati çeken uzmanlar, "Bu düzenleme kesinlikle gerekiyordu. Son dönemlerde restoran, kafe, büfe, eczane ve fırın gibi işletmeler, yüzde 10 olan KDV'yi marketlerdeki temel gıda ürünleri gibi yüzde 1 uyguluyor, böylece vergi avantajı sağlama yolunu tercih edebiliyordu. Bu düzenlemeyle, gıdadaki KDV istismarının önüne geçilmesi amaçlandı." ifadesini kullandı.

Uzmanlar , söz konusu düzenlemenin KDV oranlarında herhangi bir artış getirmediğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılan düzenleme, yeme-içme hizmeti sunan lokanta, kafe, pastane büfe gibi işletmelerin, kendilerinin hazırlayıp sunduğu yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin ederek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 KDV hesaplayacakları hususuna açıklık getiriyor. Vergi kayıp ve kaçağına savaş açan Bakanlık, tıpkı IBAN denetimlerinde olduğu gibi yeni düzenlemelerle kayıt dışılıkla mücadeleye devam edeceği sinyalini veriyor."

- "İŞLETMELER YASAL VERGİ ORANLARINI UYGULASIN"

Bir başka uzman da söz konusu düzenlemenin yanı sıra denetimlerin de sıkılaştırılması gerektiğini belirterek, "İşletmelerin yasalar çerçevesinde oluşturulmuş vergi oranlarını uygulaması gerekiyor, bu yalnızca bir yükümlülük değil aynı zamanda vatandaşlık görevi. Söz konusu düzenleme, haksız rekabeti de engelleyecek." diye konuştu.

Çoğu işletmenin, yemek fişlerinde temel gıda ürünleri gibi yüzde 1 KDV keserek yüzde 9 vergi kaybına neden olduğuna dikkati çeken uzman, özellikle nakit alışverişlerde satın alınan hizmet karşılığında vatandaşların fatura istemesi gerektiğini aktardı.

Uzman, tüketicilerin üzerine düşen bazı yükümlülüklerin de olduğuna işaret ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlar, ödeme yaptıktan sonra mutlaka fatura veya fişlerdeki KDV oranlarını kontrol etmeli, eğer KDV oranı yüzde 10 değilse, doğru oran üzerinden yeniden fiş istemeli. Yine de işletme aynı fatura üzerinde ısrar ederse Gelir İdaresi Başkanlığının telefon hattına ve vergi dairesi başkanlıklarına şikayette bulunabilirler."

- "ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR GÜNCELLENMELİ"

Bir diğer uzman ise işletmelerin gıdadaki KDV düzenlemesine uyum sağlaması gerektiğini belirterek, "Esnaf örgütlerinin, KDV uygulamalarına uyum için üyelerine bilgilendirme ve eğitim çalışması yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tüketicilerin satın aldığı ürün fişinde yazan vergi oranı konusunda yeterli bilgiye sahip olamayabileceğini bildiren uzman, denetimlerin Bakanlıkça artırılması gerektiğini söyledi.

Uzman, marketten alınan temel gıda ürünlerine kullanılan KDV oranını gıda işletmelerinin de uygulamasının yasalara aykırı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ödeme kaydedici cihazların güncellenerek şu an kullanılan vergi sistemimize uygun hale getirilmesi gerekiyor. Tüketiciler, yanlış vergi uygulamasıyla karşılaşırsa Bakanlığın internet sitesi ya da Alo 189 numarasından gerekli müracaatta bulunabilir."