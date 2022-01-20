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Ekonomi

KDV oranlarında 'sadeleştirme'ye gidiliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı bir Katma Değer Vergisi (KDV)'nin düzenlemesine yönelik kapsamlı bir çalışma yapıyor. Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi hedefleyen sadeleştirme birkaç hafta içinde TBMM'ye sunulacak. Düzenleme dezavantajlı grupları avantajlı hale getirecek.

IHA20 Ocak 2022 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:13
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Ekonomi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, KDV'nin sadeleştirilmesiyle ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanacak olan çalışma hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partilerinden ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan öneriler alındığı öğrenildi. Çalışmayla, sektörler arasındaki KDV uygulama farklarının giderilmesi de hedefleniyor. Düzenlemeyle, yüzde 1 KDV'yle alınan ürünün yüzde 8'le verilmesi, yüzde 18'le alınan ürünün yüzde 1 KDV'yle satılması gibi uygulamalara son verilecek. Ayrıca temel gıda maddelerine uygulanan KDV'de herhangi bir artışa gidilmeyeceği öğrenilirken, düzenlemenin tüm ürünleri kapsayacak şekilde yapılması planlanıyor.

Sadeleştirme yaparken de tek bir oranla çıkmanın imkansız gibi göründüğünü aktaran ekonomi kaynakları, düzenlemenin dezavantajlı grupları avantajlı hale getireceklerini de bildirdi.

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