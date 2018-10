KDV ÖTV indirimi son dakika Bakan Albayrak açıklaması 2018 ÖTV ve KDV'de yüzde kaç indirim yapıldı

KDV ÖTV indirimi son dakika Bakan Albayrak açıklaması ile birlikte "2018 ÖTV ve KDV'de yüzde kaç indirim yapıldı? Beyaz eşya ve otomotivdeki vergi indirimi ne kadar olacak?İndirim ne zamana kadar devam edecek? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Köpüğün Ekim enflasyonuyla beraber kırılmaya başladığını gelecek hafta göreceğiz" dedi. Albayrak, yıl sonuna akdar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimin devreye alıyoruz derken indirimlerin yapılacağı sektör ve ürünleri de açıkladı. KDV ÖTV indirimi son dakika açıklamaları ve yeni gelişmeleri star.com.tr'de.

ÖTV KDV yüzde kaç indirim yapıldı. İndirim ne zamana kadar devam edecek. Bakan Albayrak'tan çok önemli bir son dakika bilgisi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme' toplantısında konuştu. Bakan Albayrak toplantıda, yeni vergi indirimlerini açıkladı. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV ve ÖTV indirimleri yapılacağına değinen Bakan Albayrak, "İndirimler yarından itibaren geçerli olacak" açıklamasında bulundu.*BDDK’yı yeniden kurgulayacağız. Ekonomide tüm göstergelerde pozitif gelişme sağladık. Enflasyonla topyekun mücadele programımıza destek veren STK ve firma sayısı 2 bin 500’ü aştı. Kur ve faizdeki trend aşağı yönlü oldukça ve Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında indirim yüzde 10'u aşabilir.

ÖTV VE KDV DE YÜZDE KAÇ İNDİRİM YAPILDI

Bakan Albayrak yapılan indirim hakkında şu açıklamalarda bulundu, "Türkiye için olumlu sürecin başladığını çok net ifade edebiliriz. Bizim 7/24 çalışma tempomuz var. Aynı şekilde güven artırıcı adımları atmaya devam edeceğiz. Bugün aynı noktada bu çerçevede baktığımızda tüm kamuoyuyla açıklama paylaşacağız. Gerek kurdaki etkiyle daralan sektörlerimizi canlandırmak için şunları yapacağız."

İNDİRİM NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz. Konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek. 1 Kasım itibariyle yıl sonuna kadar devam edecek. 2. kamu araçlarında yüzde 4'ten 2'ye indirimi devam edecek. KDV'de yüzde 18'den 8'e araçta da devam edecek. Beyaz eşyada da yıl sonuna kadar ÖTV'yi sıfıra indiriyoruz. 1600 CC'de ÖTV'de 15 puan indirime gideceğiz. Ticari araçlarda KDV'de ise yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Çok önemli adımlar ekonomimizin daha hızlı ilerlemesi için yıl sonuna kadar bu adımları işleyeceğiz. Bire bir ben takip ediyorum. Eylül enflasyonu için en kötüsünü geride bıraktık demiştim. Adım adım iyileşmeyi sağlayarak bu tren devam edecek. Birileri Türkiye için kriz çığırtkanlığı yapsa da ekim ayı enflasyonu ile inşallah ne kadar güçlü bir süreç ve pozitif gelişmelerle teker teker bu olumlu gelişmeleri göreceğiz. Eksiklerimizi performanslarımızı hayata geçiriyoruz. Vergi mevzuatının sadeleşmesi ve vergi süreçlerinde daha etkin metotların sürprizlenmesi için tüm bu adımlar hayata geçireceğiz. " dedi.

Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Köpüğün Ekim enflasyonuyla beraber kırılmaya başladığını gelecek hafta göreceğiz.



Ekonomide tüm göstergelerde pozitif gelişmeler sağladık



Vergide hedefimiz çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim sistemini temin etmek.



İndirim oranlarında yeni bir hareket, çok daha hızlı bir süreç adım adım ilerliyor.



Kredi faizlerinde son bir aylık süreçte çok ciddi pozitif gelişmeler yakalandı.



Kredilerde faiz oranları yüzde 30'ların, mevduat faizleri yüzde 20'lerin altına inmeye başladı.

ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİ



Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz. Konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek. 1 Kasım itibariyle yıl sonuna kadar devam edecek. 2. kamu araçlarında yüzde 4'ten 2'ye indirimi devam edecek. KDV'de yüzde 18'den 8'e araçta da devam edecek. Beyaz eşyada da yıl sonuna kadar ÖTV'yi sıfıra indiriyoruz.



1600 CC'de TV'de 15 puan indirime gideceğiz. Ticari araçlarda KDV'de ise yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Çok önemli adımlar ekonomimizin daha hızlı ilerlemesi için yıl sonuna kadar bu adımları işleyeceğiz. Bire bir ben takip ediyorum.



Eylül enflasyonu için en kötüsünü geride bıraktık demiştim. Adım adım iyileşmeyi sağlayarak bu tren devam edecek. Birileri Türkiye için kriz çığırtkanlığı yapsa da ekim ayı enflasyonu ile inşallah ne kadar güçlü bir süreç ve pozitif gelişmelerle teker teker bu olumlu gelişmeleri göreceğiz.



Eksiklerimizi performanslarımızı hayata geçiriyoruz. Vergi mevzuatının sadeleşmesi ve vergi süreçlerinde daha etkin metotların sürprizlenmesi için tüm bu adımlar hayata geçireceğiz.



İKİ AY ÖNCEDE ÖTV VE KDV İNDİRİMİ YAPILMIŞTI

Orta ve üst segment otomobillerde ise yüksek fiyat etiketlerine bağlı olarak, ÖTV indirim oranlarının yansıması da yüksek oldu. Hyundai Elentra, i30, Kona ve Tucson gibi modellerde, 9700 TL ile 13.950 TL arasında indirimler fiyatlar yansıdı. Hibrit motor yapısına sahip olan Ioniq modelinde de 13.000 TL oranında indirim gerçekleşti.

Elektrikli otomobillerde de ÖTV fırsatı çıktı!



Elektrikli motor yapısına sahip otomobillerde de, motor gücü 50 kilovatı geçip motor hacmi 1800 cc ve altında olan elektrik araçlar için ÖTV limitleri normal motorlu araçlarla aynı seviyede olacak şekilde belirlendi.



Yürürlüğe giren indirimlerle birlikte, uzun bir süredir durağan durumda olan otomobil pazarının yeniden hareketlenmesi hedefleniyor.



EN UCUZ OTOMOBİLDE 3 BİN LİRA



Şu anda piyasada satılan en ucuz otomobillerden birisi olan ve 93 bin 900 liraya satılan otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani vergi 2 bin 795 lira daha az ödenecek. Otomobilin satış fiyatı da bu gelişme sonucunda 91 bin 117 liraya düşmüş olacak.

Ucuz otomobilde 2 bin 795 lira ÖTV avantajı Eski fiyat Yeni fiyat Baz fiyat 55.900 55.900 KDV 10.062 10.062 ÖTV 27.950 25.155 Nihai fiyat 93.912 91.117 Fark 2.795 Ucuzun bir üst segmentinde 3 bin 450 liralık fark Eski fiyat Yeni fiyat Baz fiyat 69.000 69.000 KDV 12.420 12.420 ÖTV 34.500 31.050 Nihai fiyat 115.920 112.470 Fark 3.450 Orta halli otomobilde 8 bin 100 lira fark Eski fiyat Yeni fiyat Baz fiyat 81.000 81.000 KDV 14.580 14.580 ÖTV 48.600 40.500 Nihai fiyat 144.180 136.080 Fark 8.100 Pahalı otomobil 11.500 lira ucuzlayacak Eski fiyat Yeni fiyat Baz fiyat 115.000 115.000 KDV 20.700 20.700 ÖTV 126.500 115.000 Nihai fiyat 262.200 250.700 Fark 11.500

ORTA HALLİDE 8 BİN 100 LİRA



Orta ve üst segmentteki otomobillerde ise ÖTV oranı artışı 10 puan olduğu için artan matrahın altında kalan tutarlarda baz fiyatı olan otomobillerde fiyat düşüşü daha yüksek olacak.



Şimdiye kadar ÖTV oranı yüzde 60 olan baz fiyatı 81 bin lira olan araçlarda ÖTV artık yüzde 50 olarak kesilecek. Bu durumda aynı otomobilin ÖTV tutarı 48 bin 600 liradan 40 bin 500 liraya gerileyecek. Vergi 8 bin 100 lira düşünce otomobilin fiyatı da 144 bin 180 yerine 136 bin 80 liraya inmiş olacak.



PAHALIDA 11 BİN 500 LİRA FARK



Fiyatı 250 bin liranın üstündeki otomobillerde ise ÖTV matrahı düşüş ile sağlanacak fayda 11 bin 500 lira ve üstünde olacak. Oran olarak değişmese de baz fiyatı yükseldikçe indirim miktarı da fazla olacak. Şu anda piyasada 262 bin 200 liraya satılan otomobil ÖTV indirimi ile birlikte 250 bin 700 liraya satılmaya başlanacak. Otomobilin ÖTV tutarı 126 bin 500 liradan 115 bine gerileyecek. Çünkü şimdiye kadar yüzde 110 ÖTV'si olan otomobilin vergisi yeni düzenleme ile yüzde 100'e inecek.

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır. ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir. Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.



Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir



MTV, araçların doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre her yıl tutarları belirlenen bir taşıt vergisidir.



Araç sahipleri MTV vergilerini her yıl iki kez ödemekle yükümlüdür. MTV vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi olarak da tanımlayabiliriz. Kara taşıtlarının yanında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları gibi araçlar da MTV vergilerini ödemek zorundadırlar.



Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra MTV vergileri ödenmeye başlanır. Aracın üzerinden trafik sicil kaydı silinene kadar MTV vergisi zorunludur.



NASIL BELİRLENİR



MTV, öncelikli olarak araç türüne göre farklılıklar gösterir. Vatandaşlar yıl içerisinde iki kez MTV ödemesi yaparken bu ödeme de aracın türü, yaşı , silindir hacmi gibi bazı farklılıkları hesaba katılarak göz önünde bulundurulur. Örnek olarak göstermemiz gerekirse otobüsler için yaş ve koltuk kapasitesine göre vergi alınır.



MTV vergisi ödenmediği durumda araç sahiplerine ceza uygulanır. Araç sahibi MTV vergilerini hiç ödemediyse bir mektup gönderilerek uyarılır. Uyarı dikkate alınmazsa Maliye Bakanlığı’nın yeni uygulamasıyla, araç sahibinin banka hesaplarına bir haciz konarak tüm ödenmemiş vergilerin tutarı tahsil edilir.

KDV NEDİR

Kısa adı KDV olan Katma değer vergisi Ülkemizde yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergi, malın üretiminden tüketimine kadar geçen süre içinde kazandığı katma değer üzerinden alınan ve vergi matrahından düşülmesine imkan veren veya her aşamadaki katma değeri vergileyen bir yayılı muamele vergisidir diye tanımlayabiliriz.

HESAPLANAN KDV NEDİR?

Mal ve hizmet teslimi yapan tacirler teslim sırasında fatura vb. belgeler düzenlerler. belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını, teslim ettikleri kişilerden tahsil ederler. Bu Kdv'ye "Hesaplanan KDV" denilmektedir.