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Kenevir üretiminde yeni döneme giriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından, kenevirin üretimine ilişkin tarımsal politikalar yeniden şekillendiriliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlarca, esrarın hammaddesi olan THC oranı düşük ve yaygın ekim alanı olan kenevir çeşitlerinin bölge şartlarına adaptasyonlarının belirlenmesi, üretim ve işleme maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar sonucunda 2 endüstriyel kenevir çeşit adayının tescil başvurusu tamamlanarak, ilk yerli ve milli kenevir çeşitleri ülke tarımına kazandırılacak. Kenevir yetiştirilecek yerlerde, ekiminin izne bağlanması, gerekli kontrollerin yapılması ve izinsiz ekimlere uygulanacak işlemlere ilişkin esaslar belirlenirken, 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğle İzmir, Uşak, Kütahya, Burdur, Antalya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Rize’de kenevirin ekimi izinle serbest hale getirilmişti. İzin verilen il ve ilçelerin dışında kenevir yetiştiriciliği yapılamıyor. Kenevir, otomobil sektöründe doğal fiber parçalar, ağaç işleme sanayisi, kenevir talaşından doğal inşaat malzemeleri, ahşap malzeme, kumaş ve kanvas ürünler, kozmetik ürünler, biyodizel, biyokütle yoluyla enerji üretimi, kenevir yağı, gıda ve yem, kağıt sanayisi, banknot ve sigara kağıdı, çay poşeti gibi çok geniş alanda kullanılıyor.    

İthalata 6 milyon dolar gidiyor

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, “Kenevir üretiminin engellenmesi hatadır. Kullanım alanı oldukça geniş, kontrollü olmak şartıyla üretilmesi doğru bir karardır” dedi. Son 5 yıllık kenevirin ithalatı için 5.8 milyon dolar ödendiğini dile getiren Ataklı, “1960’lı yıllarda Türkiye’de 14 bin hektar alanda kenevir üretimi yapılıyordu, günümüzde ise bu alan 5 hektarın altına düştü. Yine aynı sürelerde 5 bin ton civarında olan üretimimiz maalesef 7 ton civarındadır. Kenevirin kullanım alanı oldukça geniş” dedi

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