Kese torba ve file geliyor
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, 2019 yılı başında başlayacak ücretli plastik poşet uygulamasına ilişkin, “Geçmişe bakıldığında naylon poşet yoktu, file, bez torbalar, kese kağıtları vardı.
Yavaş yavaş buna geçilecek. Çevre adına atılmış büyük bir adım olacak” dedi. Yıl başından itibaren plastik alışveriş torbalarının en az 25 kuruştan satılacağını belirten Altunbilek, “Yerel marketçiler olarak müşterilerimize tavsiyede bulunacağız. Annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin kullandığı bez torbaya, kese kağıdına, fileye benzer ürünlere geçeceğiz.Artık müşteri evinden gelirken bizlerin verdiği bez ya da file gibi malzemelerden yapılmış çantaları yanında getirecek. Bu, Avrupa’da bu şekilde oturmuş durumda. İnsanlar araçlarının bagajında alışveriş için bir şey taşıyor” dedi. Mustafa Altunbilek, ilk etapta yüzde 60’a varan tasarruf hedeflediklerini de ifade etti.
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