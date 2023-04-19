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Ekonomi

Keşfin ateşi yandı... TPAO'dan heyecanlandıran ''Karadeniz doğal gazı'' paylaşımı!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz hakkında heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilen doğal gazın karaya ulaştırılmasına ilişkin, 'Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz.' ifadelerini kullandı.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 03:04 - Güncelleme:
Keşfin ateşi yandı... TPAO'dan heyecanlandıran ''Karadeniz doğal gazı'' paylaşımı!
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TPAO'nun Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda; azimle sabırla inançla çalışarak sözümüzü tuttuk ve Karadeniz gazını Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne başarıyla getirdik. Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni için hazırız. Bu projeye emek ve gönül veren herkese minnettarız." ifadelerine yer verildi.

TPAO'DAN "KARAYA ULAŞAN KARADENİZ DOĞAL GAZI" PAYLAŞIMI

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Bilgin, şunları kaydetti:

"Çok şükür bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür, bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber, Karadeniz'in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sözümüzü tuttuk, bize verdiğiniz görevi tamamladık. Arz ederim."

Öte yandan, görüntülerde karaya ulaştırılan doğal gazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde bulunan yakma ünitesindeki dronla çekilmiş test işlemlerine de yer verildi.

  • TPAO
  • doğal gaz
  • Karadeniz gazı

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