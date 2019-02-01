Kilosu 1 lira 30 kuruş

Türkiye'nin narenciye deposu olarak bilinen Mersin'de üretilen ve başta Rusya, Ukrayna ile Irak olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen narenciye, market raflarında ve pazarlardaki yüksek fiyatı ile dikkat çekiyor. Üreticilerin zarar ettikleri yönündeki açıklamalarına rağmen yaşanan bu fiyat artışının nedeni merak edilirken, portakal 1 lira 30 kuruş, mandalina ise 1 lira 80 kuruş karşılığında Mersin halinden çıkış yapıyor.