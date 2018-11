Kira artışı TÜFE'ye göre mi hesaplanacak? Aralık ayı kira artışı ne kadar olacak? TÜİK tarafından açıklanması beklenen Kasım ayı enflasyon oranı ile birlikte Tüfe'ye göre Aralık ayı konut kiraları ne kadar zamlandı? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Kira sözleşmelerinde bir yıllık sürenin dolması ve yenilenmesi durumunda, mal sahibi kiracısına belli oranlarda zam yapmaya hak kazanıyor. Borçlar Kanunu gereğince tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor. Uzun süredir kira artışları Üfe'ye göre belirleniyordu. Ancak Ak Parti'nin Meclis'e sunmuş olduğu yeni düzenlemede TÜFE'ye göre kira artışı hesaplanması bekleniyor. AK Parti'nin, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Detaylar star.com.tr'de.

Taşınmaz kiralamalarında yenilenen kira döneminde mal sahibinin kiracısına zam yapma hakkı doğuyor. Kiracıya yapılacak zam oranı enflasyondan fazla olamıyor.

Kira zammı hesaplaması değişiyor



Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbir maddesi ile kira zammı üst sınırı ÜFE ile değil, TÜFE ile belirlenecek. Gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek.



Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir." maddesi yer alıyor.



Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek.



Örnek bir hesaplamaya göre; Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.

AK Parti'nin önemli teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti'nin, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 71 maddelik bir kanun teklifini Meclis'e sunduklarını, bu kanun teklifinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler içerdiğini ifade etti.



FİNANSAL İSTİKRAR VE KALKINMA KOMİTESİ'NİN OLUŞTURULMASINI TEKLİF EDİYORUZ



Muş, "İlbank yetki verilmesini teklif ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olunması ve finansman sağlanması konusunda İlbank'a yetki verilmesi kanun teklifimiz içerisinde bulunmaktadır. İlbank'ın gelir temin etmek amacıyla yurtdışındaki altyapı ve üst yapı, mimarlık ve müşavirlik gibi projeler yapması, bu tür projelere iştirak etmesinin önünü açacak bir yetki teklifi bulunuyor.

POLSAN Emniyet Teşkilatı'nın sandığı. Buraya yeni katılacak olan polis memurlarının POLSAN katılımlarını zorunlu hale getiriyoruz. İmalat sanayi ile uğraşan ve bunların yaptığı yatırımlar, iş yerini büyütmek amacıyla yaptıkları ve 50 milyon TL'den fazla imalat yatırımları ile alakalı indirilemeyen Katma Değer Vergisinin geri iadesi ile alakalı teşvik söz konusuydu. Bu teşvik 2019'a uzatılması ve akabinde de Cumhurbaşkanı'na da beş yıl uzatması yetkisini teklif ediyoruz. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin oluşturulmasını teklif ediyoruz.

Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu tehditler, gelişmeler konusunda çalışmalar yapmak, değerlendirmelerde bulunmak, Türkiye'nin kalkınması noktasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak gibi görevleri olacaktır. 30 Haziran 2018 tarihinden önce yapılmış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmiş olan ihale sözleşmeleri, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren devam ediyorsa, sözleşmelerin devri veya feshi teklifimiz söz konusudur. Bu kanun teklif maddesi kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde sözleşmesi devam eden yükleniciler yazılı başvurular, idarenin onayı halinde sözleşmeleri fesih edebilecekler veya devredebileceklerdir. Fesih veya devirden kaynaklı olarak kısıtlama veya yaptırıma tabi olmayacaklardır. Burada ortaya çıkan fesih veya devreden KDV'nin de istisna tutulacaktır" dedi.



FİNANSAL PİYASALARA KATKI SUNACAK MADDELER İÇERMEKTEDİR



Türk Reasürans Anonim Şirketi'nin kurulmasını teklif ettiklerini belirten Muş, "Türk Reasürans Anonim Şirketi tamamı Hazine'ye ait olan reasürans ve büyük çaplı teminat verme konusunda büyük bir saçık oluşmuş, var olan açığı kapatmak üzere faaliyetlerini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Muş, ekonomideki değişikliklere yönelik soruya, "Teklif ülkemizin büyümesine, finansal piyasalara katkı sunacak maddeler içermektedir" şeklinde konuştu.



Sözleşmelerin feshi konusunda sıkıntı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin soru üzerine Muş, "Sözleşmelerde yaptırımlar söz konusudur. Yükleniciler yaptırımla karşı karşıya kalıyorlardı. Beklenmeyen fiyat artışlarından dolayı girdi maliyetlerindeki artıştan dolayı fesih veya devirin imkanını getiriyoruz" diye konuştu.

TEFE TÜFE’YE GÖRE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?



6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.



a-) Bir önceki yılın (2016 Kasım) aynı ayına göre değişim, (% 17,30)



b-) 12 aylık ortalama değişim (Kasım-2016 / Kasım 2017) (% 15,38)



Yukarıda da görüldüğü gibi iki oran arasında da çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda karışıklığın ortadan kalkması amacıyla , 6.Hukuk Dairesinin verdiği “ Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır.” karar ile giderilmiştir.

Kira artışı ÜFE mi TÜFE mi?



Taşınmaz kiralamalarında yenilenen kira döneminde mal sahibinin kiracısına zam yapma hakkı doğuyor. Kiracıya yapılacak zam oranı, Borçlar Kanunu gereğince üretici fiyat endeksi oranlarına bağlanıyor.



Kanuna göre; Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor.



Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.





Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.



Ancak daha sonra yapılan bir düzenleme ile işyeri kiralamalarında bu uygulama 2020 yılına kadar ertelendi.



Kira artışı hesaplamalarında kullanılan ÜFE oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. TÜİK’in verilerine göre enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Beklenti yüzde 2'ydi.



Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %2,67 arttı



TÜİK’in verilerine göre enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Beklenti yüzde 2'ydi. Aylık TÜFE yüzde 2,67 ÜFE yüzde 0,91 yıllık TÜFE yüzde 25,24 ÜFE yüzde 45,01 oldu. Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti.



2018 Ekim ayı kira artış hesaplamalarında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı olan yüzde 25,24 oranının kullanılması gerekiyor.

KİRA ARTIŞI KANUNU

Kira bedelinde yapılacak artış meskenlerde ÜFE oranları baz alınarak yapılırken, işyeri kiralamalarında ise sözleşme serbestisi esasına göre yapılıyor. Kira artışı mevzuatı, Borçlar Kanunu ve Borçlar Kanununda değişiklik kanunu kapsamında açıklanıyor...



Kira bedelinde yapılacak artış meskenlerde ÜFE oranları baz alınarak yapılırken, işyeri kiralamalarında ise sözleşme serbestisi esasına göre yapılıyor.





Kira artışı mevzuatı, Borçlar Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında yapılan değişiklik kanunu kapsamında açıklanıyor.





E. Kira bedeli



I. Genel olarak



MADDE 343- Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.





II. Belirlenmesi



MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.





Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.





Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.





Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.





Kanun No. 6217



GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 322, 324, 330, 339, 341, 342, 343, 345, 346 ve 353 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur.





- 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE günü 28351 sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanan BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN kapsamındaki ilgili madde;





Kanun No. 6353



MADDE 53 – 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.





“GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”