Kiracıları sevindirecek haber! Ev sahibinden tahsil edilebilecek

Temmuz ayında süresi uzatılan yüzde 25 kira artış uygulaması sonrası milyonlarcaya sevinden haber Yargıtay'dan geldi. Emsal olacak davada Yargıtay kiracı lehine karar verdi. Buna göre; kiracı giderleri ev sahibinden tahsil edebilecek.

KİRACILARI SEVİNDİRECEK HABER!

Yargıtay, kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masraflarının ev sahibinden istenilebileceğine karar verdi.

Antalya'da bir kiracı, ev sahibine karşı bu çerçevede açtığı davayı kazandı. Kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek.

Kiracı evde tadilat yapmak istediği zaman sadece haber bile verebilir. Kiracı ihtiyaç dahilinde evde tadilat yapabilir ve bu masrafların parasını ev sahibinden isteyebilir. Antalya'da bir kiracı dükkana tadilat yaptırdı. Mülk sahibinden masrafların karşılanmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca mahkemeye başvurdu. Yargıtay'ın son kararı kiracıların yüzünü güldürdü. Kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek.

MASRAFLAR ANCAK TAŞINIRKEN İSTENEBİLİR

Kiracı ev sahibinden yapılan masrafları kuruşu kuruşuna alabilir ancak bunun bir şartı var. Kiracı oturduğu sürece ev sahibinden bu masrafları isteyemez ancak taşınırken isteyebilir.

"BİZZAT KENDİM YAŞADIM"

Kanal D Haber'in haberine göre bir vatandaş, "Kiradan düşüleceğini bildikleri için genelde kabul etmiyorlar. Evin eskimesini, dairelerden çıkılmasını istiyorlar. Bizzat kendim yaşadım" dedi.