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Ekonomi

Caparov: Türkiye'ye teklif edebileceğimiz bir şeyler var

Ülkesinin Türk yatırımlarına ihtiyacı olduğunu belirten Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odasında, Türkiye örneğini takiben reform yapacaklarını ifade ederken, 'Bizim sizden (Türkiye'den) öğrenebileceğimiz şeyler var ve bizim de size teklif edebileceğimiz bir şeyler var.' dedi.

AA15 Şubat 2022 Salı 14:47 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 15:29
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Caparov, düzenlediği basın toplantısında, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerine dair AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

"Kırgızistan'ın hemen hemen tüm sektörlerinin Türk yatırımlarına ihtiyacı var." diyen Caparov, "Türkiye ile ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Caparov, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odasında, Türkiye örneğini takiben reform yapacaklarını ifade ederken, "Bizim sizden (Türkiye'den) öğrenebileceğimiz şeyler var ve bizim de size teklif edebileceğimiz bir şeyler var." dedi.

Türkiye'nin sanayi kümeleri oluşturmasına benzer bir şekilde Kırgızistan'da da sanayi bölgeleri kuracaklarına dikkati çeken Caparov, şunları kaydetti:

"Bunun için 789 hektarlık arazi hazırladık. Burada sadece Avrasya Ekonomik Birliği pazarı için değil, Avrupa Birliği pazarından Genelleştirilmiş Tercih Sistemi (VSP+) çerçevesinde yararlanmaları için Türk yatırımcıları bekliyoruz. Sizinle birlikte Avrupa'ya ortak mallar satabiliriz."

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