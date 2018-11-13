Kirletenden artık ‘katkı’ alınacak

AK Partili milletvekillerinin hazırladığı yeni Çevre Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı, bakkal ve markette poşetin parayla satılmasını, ambalajlar için depozito zorunluluğu, bazı ürünleri üretenlerden katkı payı alınmasını da içeriyor. Tasarı çevreyi kirletene ciddi yaptırımları da kapsıyor.

KİRLETENE AĞIR CEZA: Tasarıya göre egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep oluyorsa ceza 2 bin 500 lira olacak. Taşıtın imalatında bulunan, katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine bin 250 lira belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara, belgelerde tahrifat yapanlara veya sahte belge düzenleyenlere 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Petrol ve petrol türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerler ile katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan diğer deniz araçlarına uygulanan idari para cezaları da artırılıyor. Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için, piyasaya sürenlere ton başına 100 lira; plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek.

ÇEVRE İÇİN KATKI PAYI

ÜRETİCİ DE KATKI ÖDEYECEK: Plastik poşet, lastik, akü, taşınabilir pil ve bataryalar, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya; plastik, metal, kompozit ve cam ambalaj ürünlerini yurt içinde piyasaya arz eden üreticilerden, ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilecek. Bu ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin, eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilecek.

DEPOZİTO ZORUNLU OLUYOR: Tasarıya göre çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, belirlenecek ambalajlar için depozito uygulanması zorunlu tutulabilecek. Bu kapsamda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlü olacak.

HAVYVANLARA TRAFİK AYARI: Karayolları’nın görev ve yetkileri arasına, otoyolların habitatları böldüğü yerlerde hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapmak, otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak ve karayolları yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde uyarıcı levhalar koymak ekleniyor.