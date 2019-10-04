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‘Kişiye özel ilaç üretiminde Türkiye merkez oluyor’

Kanser ve MS gibi büyük hastalıkların tedavisinde kullanılan kişiye özel ilaçlar için Çerkezköy’e fabrika kuran CinnaGen, Türkiye’nin ithal ilaç bağımlılığını azaltacak. CinnaGen CEO’su Farşi “Hedefimiz Türkiye’yi dünyanın ilacını üreten merkeze dönüştürmek” dedi.

  • ERDİNÇ AKKOYUNLU
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İlaç üretimi konusunda atağa kalkan Türkiye, ihracatçı olmak için de kolları sıvadı. CinnaGen İlaç CEO’su Ferhat Farşi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın (MENA) en büyük biyoteknolojik ilaç firmasının, Çerkezköy’de 100 milyon dolarlık yatırımla üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi açtığını hatırlattı. Farşi “Kısa sürede 20 ülkeye yıllık 100 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. Tesisimiz dünyada üretimi zor olan ilaçların geliştirilmesine odaklanacak. Burada Türkiye’de ilk monoklonal antikor (mAb) ve yetim ilaçların üretimini yapacağız. Fabrikamız toplam 7 bin metrekare kapalı alanda kurulu. Üretimde birinci fazda 1000 litre biyoreaktör kapasitesi, ikinci faz yatırımı ile ise ilave 5 bin litre biyoreaktör kapasitesine ulaşılması planlandı” dedi. 

YENİ TESİS KURULACAK 

Üretimin aralıksız sürdüğünü anlatan Farşi “Modern GMP üretim tesisimizde, birinci faz yatırımı kapsamında 15 ürünü farklı formlarda üretebiliyoruz. Mevcut yıllık kapasitemiz 10 milyon liyofilize vial, 150 milyon PFS, 75 milyon likit vial olmakla birlikte, ihracat hedefimiz ve Ar-Ge portföyündeki ikinci kuşak monoklonal antikorların da üretimine geçilmesiyle bunun katlanarak artacağını bu sebeple yeni üretim tesislerine ihtiyaç duyacağımızı ön görüyoruz. Onkoloji, romatoloji ve hematoloji alanında, nadir görünen hastalıklar, kısırlık ve MS hastalıkları için çok zengin bir ürün portföyümüz var. Şu an 12 tane ürünümüz var ve yaklaşık 12 adet ürünümüz de geliştirme süresinde” diye konuştu. 

KİLOSU 1 MİLYON $’A SATILIYOR

Hedeflerinin ilaç üretiminde dünyada ilk 10 sırada yer almak olduğunu anlatan Farşi “Önümüzdeki 5 yılda 20 ülkeye ihracat yapmayı, Türkiye’de 1.5 milyar TL’lik bir pazara ulaşmayı, 2023’te ise yeni pazarlarla 100 milyon dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin kilogram başına ihracatı 2 dolar düzeyinde. İlaçta ise kilogram başına 17 dolar civarında. Biyoteknolojik ilacın 1 kilogram değeri ise 1 milyon dolar civarında. Know-how’ı yüksek olduğu için ciddi bir fark oluşuyor. Dünyada biyoteknolojiye geçiş olduğu için Türkiye’de önemli adımların atılması gerekiyor. Biz kendi adımıza bu adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Eğer istediğimiz ivmeyi yakalayabilirsek yakında yeni yatırımlar yapmayı planlıyoruz” dedi. 

 

 

 

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