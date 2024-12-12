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Ekonomi

KKTC'den Türk turistlere çağrı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'de yaşayan vatandaşların Ada turizmi için yeterli olduğunu belirterek, 'Yeter ki biz iki kardeş ülke olan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti insanları olarak birbirimize sahip çıkalım.' dedi.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 11:26 - Güncelleme:
KKTC'den Türk turistlere çağrı
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AA muhabirine açıklamada bulunan Ataoğlu, 85 milyonluk Türkiye nüfusunun 13 milyonun yurt dışına seyahat ettiğini fakat yarım ila 1 saatlik bir mesafede bulunmasına karşın KKTC'nin yeteri ilgiliyi görmediğini ve Türkiye'den gelecek talebi arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ataoğlu, Türkiye'den KKTC'ye gerçekleştirilen ziyaret oranının düşük olduğunu söyleyerek, "Yeter ki biz iki kardeş ülke olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti insanları olarak birbirimize sahip çıkalım." ifadesini kullandı.

Ataoğlu, KKTC için turizmin 2024'te olumlu geçtiği yorumunda bulunarak, "Turizm sektöründe özellikle salgın döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşandı ve salgın sonrasında, salgından önceki performansı yakalayabilmek için çok ciddi şekilde uğraş verdik. Şu anda turizm performansımız her geçen yıl artarak devam ediyor ve salgın öncesinde yakaladığımız oranları da aşmış durumdayız." diye konuştu.

Gelecek yıl için turizm adına daha ümitli olduğunun altını çizen Ataoğlu, KKTC'de yeni otellerin açılması, uçak şirketleri sayısının artmasının turizm artışının göstergelerinden olduğunu aktardı.

- "FARKLI ÜLKELERE DEĞİL KKTC'YE GELİN"

Türkiye'de yaşayan vatandaşların KKTC'ye daha fazla ziyaret gerçekleştirme amacıyla başlatmış oldukları yeni uçak şirketlerinin devreye girmesi, deniz yollarının devreye girmesi gibi konularda TÜRSAB'la görüş alışverişleri gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Ataoğlu, şöyle devam etti:

"Hepimiz sorunun ve eksiklerin neler olduğu biliyoruz ve bu da doğru adım atmamıza vesiledir. Yapmış olduğumuz bu görüşmede biz daha sorunlarımızın neler olduğunu söylemeden TÜRSAB ailesi tarafından bunların bilinmesi, birlikte yapmış olduğumuz ortak çalışmanın çok daha hızlı sonuçlar vereceğinin göstergesidir."

Ataoğlu, TÜRSAB ailesini kendi aileleri gibi gördüklerini ve KKTC için neler yapabilecekleri, turizmi daha ileriye nasıl taşıyabilecekleri konularında görüş alışverişi gerçekleştirdiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"TÜRSAB ile birlikte turizmi nasıl canlandırabileceğimizi görüştük. Ana vatan Türkiye'deki yaşayan kardeşlerimizin KKTC'ye ziyaret gerçekleştirmelerinin, Kuzey Kıbrıs'a bir dokunuş yapmalarının ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Ada'nın tanıtımı adı altında çıktığımız bu yolculukta amacımız, ana vatan Türkiye'nin en ücra köşesinde yaşayan kardeşlerimize dahi mesajımızı iletmek. Farklı adalara, farklı ülkelere değil, kendi Adamız olan aynı dine, aynı dile sahip, aynı para birimini paylaştığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim."

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