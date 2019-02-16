KOBİ kredilerinde pazar payını yüzde 15.9’a çıkardı

Halkbank, 80 yaşını kutladığı 2018 yılında da Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdü. Tüm ürün ve hizmetlerini yenilikçi bir vizyonla geliştirmeye devam eden banka, sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdiği bu dönemde toplam krediler sıralamasında 3. sıraya yükseldi. Banka KOBİ kredilerindeki pazar payını ise yüzde 15.9’a ulaştırdı. Toplam mevduatını yüzde 28.8 oranında artırarak 333.6 milyar TL’ye ve pazar payını yüzde 11.5’e çıkarmayı başaran Halkbank güçlü kaynak yapısını koruyarak bilanço kalitesini artırdı.

GURUR DUYUYORUZ

Müşterilerinin faaliyet alanlarındaki her türlü talep ve ihtiyacına özel çözümler üreterek, ülke ekonomisine güçlü desteklerini sürdürdükleri bir yıl geçirdiklerine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Halkbank olarak önceliğimiz müşterilerimize temas etmek, onları dinlemek, ihtiyaçlarını doğru tespit edip yerinde çözüm önerileri getirmektir. 80. yaşımıza yakışan bir performans gösterdiğimiz 2018 yılında da bankamız, Türkiye’de esnaf ve KOBİ’lerin en güçlü destekçilerinden biri olmuştur. Güçlü mali yapımızı koruyarak yürüttüğümüz özverili faaliyetler piyasa istikrarına katkı sağlamış, bankamız ismini taşımaktan gurur duyduğumuz halkımıza kaliteli hizmet vermenin onurunu yaşamıştır” dedi.

HALK DESTEK KREDİSİ

İşletmelerin nakdi veya gayrinakdi krediye ihtiyaç duydukları anda akla gelen ilk bankalardan birinin Halkbank olduğunu belirten Arslan, KOBİ nakdi kredilerindeki pazar payını yüzde 15.9’a çıkardıklarını vurgulayarak şunlaır söyledi: “Bankacılık faaliyetlerimizi kamu, finans sektörü ve reel kesim arasında koordineli çalışmayı öngören Yeni Ekonomi Programı’na bağlı kalarak yürütmekteyiz. KGF teminatlı krediler, TOBB işbirliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi ve TİM ile imzaladığımız ihracat seferberliği protokolü sektörel işbirliği içerisinde yaptığımız çalışmaların verimli örnekleri olmuştur. 40 bin işletmenin faydalanması planlanan KOBİ Değer Kredisi kullandırımında da, Nefes Kredisi ve KGF teminatlı kredilerde olduğu gibi yine üst sıralarda yer alacağız. Kredi kart borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla sunduğumuz Halk Destek Kredisi’yle de piyasa istikrarına güçlü bir katkı sağlayacağız. Diğer kamu bankalarının da desteğiyle hayata geçirilen konut kampanyası, imar barışı ve bedelli askerlik kredisi gibi birçok ürünümüz iç piyasanın canlılığına önemli katkılarda bulunmuştur. Nakdi kredilerde önceliğimiz KOBİ’ler olacak, ekonomiye verdiğimiz destekler ülkemizi ileri taşıyacaktır.”