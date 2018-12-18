KOBİ’lerde iş ahlakı ihlali artıyor

Toplantıda konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak “KOBİ’lerde rekabet edebilme adına veya çarpık bir rekabet anlayışı içinde faaliyetlerini sürdürebilme adına, iş ahlakına aykırı bazı hususları meşrulaştırma çabasından söz edebiliriz. Bu, özellikle ekonomide olumsuz konjonktürün söz konusu olduğu dönemlerde daha fazla artabiliyor” dedi.

İLK SIRADA ‘YALAN’ VAR

Çalışanlarda iş ahlakı konusunda öne çıkan konuları sıralayan Torlak, “Çalışanlar açısından baktığımız zaman yalan yine birinci sırada karşımıza çıkıyor. İşe geç gelme, işin hakkını vermeme yine yüksek oranda algılanan iş ahlakı problemleri. Kaytarma, bir miktar önceki araştırmalara göre yükselmiş. Hırsızlık, rüşvet alma gibi konular ise çok daha az rastlandığı söylenen iş ahlakı problemleri “dedi.