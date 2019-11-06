KOBİ’lere ortak olup dünya pazarına açacak

Merkezini İstanbul’a taşıyarak yeniden yapılanan Kalkınma Bankası, KOBİ ve girişimcileri destekleyerek, dünya pazarlarına açılmalarına katkı sağlayacak. Bankanın hizmetleri arasına eklenen Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonları aracılığıyla yürütülecek olan proje ile, yeni girişimler başarı hikayelerine dönüşecek.

KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ

Kalkınma Yatırım Bankası’nın, 9 aylık finansal sonuçlarını ve yeni dönem hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Genel Müdür İbrahim Öztop, Kalkınma Fonu ve ona bağlı alt fonlar üzerinden hem teknoloji ağırlıklı yeni nesil girişimleri hem sanayinin büyümesine katkıda bulunacak şirketleri destekleyeceklerini söyledi. Öztop “Bölgesel, küçük ancak büyüme potansiyeli olan şirketler de yatırım hedefleri arasında. Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonlarıyla birlikte ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan sektörler ve yeni nesil girişimlere yatırım yaparak özellikle girişim ekosisteminin gelişiminde önemli oyunculardan biri olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

‘45 YILLIK BANKAYIZ’

Ana hedeflerinin Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı çerçevesinde ülke gelişimine katkı sağlamak, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak sektörlere destek olduğunu söyleyen Öztop “Kalkınma bankacılığı, kardan ziyade ekonominin büyümesine odaklanır. Dünyadaki gelişmiş ekonomilere baktığınızda, kalkınma bankalarının sistem içinde ne kadar büyük bir yere sahip olduğunu görürsünüz. Sahip oldukları bu gücü ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kullanırlar. Özellikle Batı’daki pek çok ülkede kalkınma bankalarının yatırımları destekleme boyutları ülkemize göre oldukça yüksektir. Kalkınma Yatırım Bankası olarak bizim amacımız da bankamızı büyüterek sürdürülebilir kalkınmaya yönelik daha fazla projeye finansman sağlamaktır” açıklaması yaptı.

Toplantıda konuşan İbrahim Öztop, Kalkınma Yatırım Bankası’nın 45 yıllık “yepyeni” bir banka olduğunu ifade ederek, bankanın kuruluşunun 1975 yılına uzandığını ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek projeleri finanse etmek amacıyla çalıştıklarını belirtti. Öztop, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki uzun vadeli stratejilerine katkı sağlamak üzere yapılandıklarını aktararak, 2018 yılında bankanın faaliyet alanının genişletilip yatırım bankacılığının da eklendiğini ifade etti.

14.5 milyar TL’lik kredi kullandırdı

Bankanın aktifleri eylül ayı itibarıyla 18.5 milyar TL’ye ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8, 2018 yıl sonuna göre ise yüzde 17.5’lik bir büyüme performansı sergiledi. Toplam aktifin yüzde 78.3’ünü oluşturan kredilerinin tutarı, eylül ayında 14.5 milyar TL’ye ulaşırken, kredi hacmi 2018 yılı sonuna göre yüzde 6 artış gösterdi. Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puan azalarak 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 düzeyine geriledi. Bankanın sermaye yeterlilik oranı üçüncü çeyrek dönemde yüzde 58 artışla sektör ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 22.4 oldu.