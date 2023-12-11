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Ekonomi

Komisyonda bir ilk yaşandı! Yeni asgari ücret için zam pazarlığı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ilk kez 4 işçi yer aldı. Kasiyer, hastane işçisi, enerji işçisi ve Karayolları'nda çalışan taşeron işçi, milyonlarca asgari ücretlinin sesi oldu.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 16:23 - Güncelleme:
Komisyonda bir ilk yaşandı! Yeni asgari ücret için zam pazarlığı başladı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık yaptı.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı.

Adana'da hastanede işçi olarak çalışan iki çocuk annesi Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan üç çocuk babası enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da yaşayan üç çocuk babası Karayolları işçisi Durmuş Öztürk, milyonlarca asgari ücretli adına pazarlık masasında yer aldı.

Komisyonda görüşleri sorulan işçiler, asgari ücretle çalıştıklarını ve geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini dile getirdi.

  • asgari ücret komisyonu
  • işçi temsilcileri
  • sesimizi duyurduk

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