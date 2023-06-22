Komşuda korku dağları sardı: Türkiye o hattın hakimi olabilir

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ekathimerini'de yayınlanan 'Türkiye'nin Mavi Vatan doktrininin arka planı' başlıklı analizde ülkenin önde gelen güvenlik uzmanları Türkiye'ye karşı ne tür önlemler alınması gerektiğini masaya yatırdılar.

Türkiye'nin 'Mavi Vatan' doktrini hakkında Yunanistan hükümeti ve ülkedeki düşünce kuruluşlarında hazırlanan raporların özeti durumundaki analizi aralarında Yunanistan Başbakanlık eski Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Aleksandros Diakopulos, ülkenin önde gelen Türkiye uzmanlarından Profesör Kostas Ifantis ve ülkedeki önemli güvenlik uzmanlarından Yunanistan Küresel İlişkiler Enstitüsü Direktörü Konstantinos Filis gibi isimler hazırladılar.

TÜRKİYE ENERJİ YOLLARININ HAKİMİ OLABİLİR!

Analiz yazısında 'Mavi Vatan' projesinin Türk Silahlı Kuvvetleri arasında güçlü bir desteğe sahip olduğu ifade edildi. Uzmanlar yazıda, "2019 yılında Karadeniz'de gerçekleşen Mavi Vatan deniz tatbikatında Türk donanması etkileyici şekilde operasyonel kabiliyetini ortaya koydu. Bu tarihten sonra Mavi Vatan, Türkiye'nin her kesiminde Türkiye'nin bölgesindeki faaliyetlerin temeli olarak kabul gördü" yorumunu dile getirdiler.

YUNAN DEVLET AKLI YANILIYOR

Türkiye'nin dış politikada Ege ve Akdeniz'de askeri ve ticari gücünü arttırmayı hedeflediği de dile getiren uzmanlar, Yunan komutanlar ve politikacıları da eleştirerek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji rezervleri üzerinde hak iddiası olduğu için bölgede varlığını sürdürdüğünü düşünüyorlar ancak hata ediyorlar. Türkiye'nin vizyonu büyük ve Doğu Akdeniz'deki varlığının temel sebebi Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya uzanan tüm enerji yollarının hakimi olmak" ifadelerine yer verdiler

TÜRKİYE YÜZYILI PROJESİ

"Mavi Vatan'ın 'Türkiye Yüzyılı' ideolojisinin ana parçalarından biri olduğu, 2013 yılından bu yana Türkiye'nin Avrasya stratejisine de yöneldiği belirtilen değerlendirmede, "Türkiye sadece Batı dünyasının uzantısı olarak değil çok daha büyük bir jeopolitik sistemin merkezinde kendini değerlendiriyor" saptamaları da yer aldı.

(Yunanistan, Mavi Vatan ve Türkiye'nin dış politik stratejilerinden rahatsızlık duymaya devam ediyor.)

MAVİ VATAN UZLAŞMAYA AÇIK DEĞİL!

Uzmanlar analizlerinde Türkiye'nin Mavi Vatan ve Türkiye Yüzyılı fikirleri çerçevesinde Katar'dan Libya'ya, Somali'den, Suriye ve Irak'a, KKTC'ye kadar çok sayıda ülkede askeri üssünü bu doğrultuda kullandığını da iddia ettiler. Analizde yine bu projeler çerçevesinde Türkiye'nin ticari ve askeri filolarını güçlendirdiği de ifade edilirken, "Türkiye, Mavi Vatan fikrine dayanarak Ege ve Akdeniz'deki enerjilerden ve bu enerjilerin kullanımından söz sahibi olmak istiyor. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile ABD arasında oluşan üçlü işbirliğini dondurmak ve Doğu Akdeniz'deki çoklu işbirliklerinde merkezi ülke durumuna gelmek" denildi.

YUNAN YETKİLİLER UYARILDI

Mavi Vatan projesinin Yunanistan'ın ana çıkarlarına karşı olduğu için temelde askeri bir strateji olduğunu dile getiren uzmanlar, Yunanistan'ın bu durumda ne yapması gerektiğini ise şu sözlerle açıkladılar: "Bu fikir askeri bir stratejiden yükseldiği için Türk ordusu ve donanmasının da bu doğrultuda kullanılması doktrinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yunanistan'a karşı savaş gerekçesini ideolojik meşru bir zemine koyan bu doktrin karşısında Yunanistan siyasi, diplomatik önlemlerin öncelik olarak belirlenmesinin işe yaramayacağını anlamalı! Türkiye bu doktrinini pazarlık için ileri sürüyor olsa bile unutulmamalı ki Türkiye'nin geçmişteki benzer doktrinleri de sonradan katılaştı ve uzlaşılmaz askeri stratejilere dönüştü."

YENİ İTTİFAK ARAYIŞINDALAR

Analiz yazısında Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki stratejilerini 1974 yılında oluşturduğu ifade edilerek Mavi Vatan fikri karşısında güçlü ve modern bir ordunun Yunanistan'ın en büyük güvenlik unsuru olacağı iddia edildi. Yunanistan'ın ayrıca yeni uluslararası ortaklıklar ve ittifaklar ile konumunu güçlendirmeye devam etmesi gerektiği fikri ileri sürülen analizde diğer yandan "Mavi Vatan fikrini etkisiz hale getirebilmek" için Türkiye ile tam bir normalleşme sürecine devam edilmesi gerektiği iddiasında bulunuldu.