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Ekonomi

Komşunun Ali Cengiz oyunu! Batı göz yumuyor: Resmen petrol üssü oldu

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa Birliği Rus petrolünün transferine ambargo koydu. Ancak Yunan armatörler bu yasağı defalarca deldi. Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, Yunan armatörlerin Rus petrolünün transferine nasıl hakim olduğunu anlattı. Ekonomist Brooks, Yunan denizcilik lobisinin, Rusya'nın petrol nakliyatını organize ettiğini, Avrupa Birliği'nin de buna göz yumduğunu iddia etti.

TRT Haber12 Haziran 2023 Pazartesi 15:14 - Güncelleme:
Komşunun Ali Cengiz oyunu! Batı göz yumuyor: Resmen petrol üssü oldu
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ambargo uygulanan Rus petrolünün sevkiyatını Yunan armatörler yapıyor.

Avrupa Birliği'nin boykot kararı ise hiçe sayılıyor.

Yunan armatörlerin de içinde olduğu Rus petrolünün trafiğini, dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks sosyal medya hesabından anlattı.

Brooks, savaştan önce Rus limanlarından kalkan tankerlerin yüzde 33'ünü Yunanların taşıdığını, savaştan sonra bu oranın yüzde 50'lere yükseldiğini belirtti.

Brooks'a göre bu durum, Putin'in savaşı devam ettirme gücünün, Yunan gemilerine bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

Rus petrolünün sevkiyatında Yunan gemilerinin hakimiyetini grafiklerle paylaşan Brooks "Avrupa Birliği, Putin'in işgalini dizginleyecek güce sahipti, ama bu kararı alıp Yunan şirketlerini durdurmadılar" yorumunu yaptı.

Yunan denizcilik lobisinin, Rusya'nın petrol nakliyatını organize ettiğini, Avrupa Birliği'nin de buna göz yumduğunu iddia etti.

Ekonomist Robin Brooks paylaşımlarında Yunan gemilerinin ve Yunan armatörlerin kapasitesinin alternatifinin olmadığını da aktardı.

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