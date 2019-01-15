Konut fiyatları düşüşe geçti  

Aralık ayında sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, ülke genelinde aylık bazda yüzde 0.40, yıllık bazda ise yüzde 11.03 şeklinde gerçekleşti. Aralık ayında amortisman süresi ülke düzeyinde 19.5 yıl, yıllık brüt getiri oranı ise yüzde 5.24 olarak kaydedildi. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre ise aralık ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 18’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışlara baktığımızda, yabancı gayrimenkul yatırımcısının Türkiye’ye ilgisinin sürdüğünü görüyoruz” diye konuştu.