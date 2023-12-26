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Ekonomi

Konut fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı

Yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda konut fiyatları son dönemlerde düşüşe geçti. Konu hakkında konuşan uzmanlar düşüş trendinin 2024'te de bu seyirde gideceğini bildirdi.

TRT Haber26 Aralık 2023 Salı 09:57 - Güncelleme:
Konut fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı
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Konut fiyatlarında köpük söndü. Fiyatlar normale dönmeye başladı. Alıcılar piyasayı hareketlendirdi. Konutta fiyatların düşmesi ve yeni kampanyalarla birlikte piyasa yeniden canlanmaya başladı. Peki yeni yılla birlikte fiyatlardaki düşüş devam edecek mi?

"2024'ÜN İLK 6 AYI BU SEYİRDE GİDER VE DÜŞÜŞ DEVAM EDER"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, konut fiyatlarının yeni yılın ilk yarısında da bu seyirde ve hatta 1-2 puan düşeceğini öngördüklerini söyledi. Akçam, kiralarda da son 1 aydır düşüşün hakim olduğunu belirterek, "2024'te de bu seyirde gider. Mayıs haziran gibi öğrenciler gittikten sonra yine stabil gider. Eylül ekim gibi tayin döneminde okulların açılmasıyla hareket olacağı kanaatindeyiz" dedi.

GÖZLER YENİ KREDİ PAKETİNDE

Akçam vatandaşların bir kısmının bu kredi paketini beklediğini vurgulayarak, "1,20 180 ay ilk konutunu alan vatandaşa bir kredi açacaklarını beyan ettiler. Bu da yakın zamanda hayata geçirilecek" diye konuştu. Yeni çalışma ile uygun kredilerin devreye alınması bekleniyor. Bu durum piyasayı daha da canlandıracağı öngörülüyor.

  • konut fiyatları düşüşü
  • konut sektörü
  • ekonomi

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