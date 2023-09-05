Konut ve araç fiyatları düşüşe geçti

Konut ve araç piyasasındaki yükselişlerin önlenmesi hususunda çeşitli önlemlerin alındığını belirten Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Enflasyonun yanı sıra, döviz kaynaklı maliyetlerin artması ve nüfusun artışı konut ve araç piyasalarındaki fiyat artışlarını körükleyen unsurlar arasında. TCMB'nin faiz artırımı sonrası konut ve araç piyasasındaki fiyatlar düşüşe geçti. Dövizin stabil olması ve yüksek faiz, konut ve araçlara olan talebi düşük seviyelerde bıraktı. Ancak, küresel piyasalarda meydana gelecek gelişmeler bu dengeyi uzun dönemde ters yönlü etkileyebilir" dedi.

ABD'de faiz artırımlarına rağmen enflasyonun sürdüğünü ve resesyon endişelerinin devam ettiğini söyleyen İstanbul Beykent Üniversitesi'nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Petrol fiyatlarındaki yükseliş de yine küresel enflasyonu tetikleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla, 2024 yılında bir yandan resesyon bir yandan da enflasyonun görüleceği bir stagflasyon ortamına girilmesi ihtimaller arasında. Önümüzdeki haftalarda küresel piyasalarda açıklanacak veriler bu ihtimal hakkında aydınlatıcı olacaktır. Bununla birlikte, Mart ayında yerel seçimler olacak. Politika yapıcılar seçim öncesi konut veya araç kredi kampanyası düzenlemesine giderse, sınırlı olan talep ve fiyatlar yeniden yükselişe geçebilir" şeklinde konuştu.