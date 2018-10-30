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Kooperatiflerde kadına destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ‘Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü’nü imzaladı.

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Törende konuşan Pekcan “Türkiye’de kadınların iş gücüne katılma oranı son 5 yıldaki yüzde 54 artışa rağmen yüzde 34.7, hedefimiz bu oranı artırmak. Ülkemizde 172 kadın kooperatifimiz bulunuyor. Bazıları ihracata başlamış durumda” dedi. Bakan Pakdemirli ise “Türkiye’de çalışan her 3 kadından birisi tarım sektöründe. Kadınların mutlaka bir kooperatifin içinde olması gerekiyor” diye konuştu. 

KALKINMANIN ÖNCÜSÜ

Bakan Selçuk da “Kadın emeği ve kadın disiplini olduğu zaman biliyoruz ki kooperatifçilikte daha fazla başarılara imza atılıyor. Bu anlamda kadınların ticari işbirliğini geliştirmek, kurumsal dayanışmasını teşvik etmek amacıyla kadın kooperatifçiliğini destekliyoruz. Kooperatifler finansal kurumlar oldukları gibi, sorumlulukları da olan teşkilatlanma modelleri. Bizi biz yapan yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzü de daha da pekiştiren ve geliştiren bir unsur. Kooperatifler sürdürülebilir kalkınmada da öncü rol oynuyorlar” dedi.

 

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