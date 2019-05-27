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Körfezde bayram tatili için son rezervasyonlar

Balıkesir'in Ayvalık ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçeleri arasında 145 kilometrelik sahil şeridine sahip Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmelerinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı.

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Kuzey Ege'de dağ, deniz, termal ve doğal güzelliklere sahip, yıllık 3 milyon geceleme ile iç turizmde ilk sırada yer alan Edremit Körfezi'nde tatilini geçirmeyi planlayanlara, hayal kırıklığına uğramamaları için rezervasyonlarını bir an önce yaptırmaları öneriliyor.
 
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldelerindeki tüm otel, motel ve pansiyonların bayram tatilinde tam dolulukla hizmet vereceğini söyledi.
 
Tatilin 9 gün olarak açıklanmasının bu yoğunluktaki en önemli etkenlerden olduğunu belirten Balkan, "İnsanlarımız büyük şehirlerden bunaldı. Kışın soğuğundan, karından, yoğunluğundan, stresinden uzaklaşmak isteyenler kısa bir ara da olsa öyle bir tatil için beldemizi tercih ettiler. Şu an itibarıyla doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı." dedi.
 
Balkan, Edremit Körfezi'nde genelde durumun aynı olduğunu aktardı.
 
Bölgedeki diğer belediye başkanlarıyla görüştüğünü dile getiren Balkan, "Edremit Körfezi'nde doluluk oranı çok şükür bu bayramda yüzde 100'ü bulacak. Esnafımız rahat bir nefes alacak. Gelen konuklarımızı da en iyi şekilde ağırlayacağız." diye konuştu.

"BAYRAMDA HAVA VE DENİZ SUYU SICAKLIKLARI MÜKEMMEL OLACAK"

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği kurucu üyesi turizmci Yahya Yavuz da tatil için Kuzey Ege'yi tercih edenleri güzel bir havanın beklediğini vurguladı.
 
Meteorolojiden aldıkları bilgiye göre hava ve deniz suyu sıcaklıklarının "mükemmel" olacağını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti: "İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde, metropollerde de basından öğrendiğimize göre biletlerin kalmadığı yönünde haberler alıyoruz. Bu öncelikle biz turizmcileri sevindiren bir haber. Bölgemizde otellerin durumu ise şu an itibarıyla bayrama bir hafta 10 gün kala talepler artmaya başladı. Doluluk oranları yüzde 80'i yakalamış vaziyette. Özellikle bu bayram tatilinde Kuzey Ege'yi, Edremit Körfezi'ni ve bu bölgeyi tercih edecek misafirlerimizi mükemmel bir bayram tatili bekliyor. Her sene olduğu gibi özellikle bu bayram da Edremit Körfezi'ni, Kazdağları'nı ve sahil otellerini tercih edecek misafirlerimizin mutlaka rezervasyonlarını yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Aksi takdirde sadece bu seneye mahsus değil, her yıl bu bayram dönemlerinde buralara yoğun bir talep söz konusu. Dolayısıyla rezervasyon yapmayanlar ise sıkıntı yaşamakta."
 
Balıkesir Büyükşehir ile Edremit Belediyesi ekiplerinin, Edremit ilçesini, Altınoluk'tan Akçay'a, Zeytinli'ye kadar sahilleri temizlediğini söyleyen Yavuz, bölgenin bakımı, temizliği ve diğer çalışmalarıyla bayrama hazır hale getirilerek misafirlerini beklediğini ifade etti.
 
Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelin genel müdürü Nurettin Yalçınsu ise şu anda yüzde 80'ler seviyesinde olan rezervasyonların kısa sürede tamamen dolmasını beklediklerini belirtti.
 
Bayram için çok fazla talep olduğuna dikkati çeken Yalçınsu, "Okulların bayramdan sonra açılıyor olması ve hemen arkasından İstanbul'da tekrar seçimlerin olması, 15'inden sonraki periyotta bir düşme yarattı ama çok çabuk toparlayacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

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