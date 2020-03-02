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Ekonomi

Koronavirüs yabancıya konut satışını da etkileyecek

Çin'de ortaya çıkan ve 56 ülkeye sıçrayan koronavirüs bir çok sektörde olduğu gibi gayrimenkul tarafını da etkileyecek. Virüsten kaynaklı yabancıya gayrimenkul satışlarında düşüş yaşanabileceğini kaydeden sektör temsilcileri özelikle Çin ve İran tarafındaki satışlarda bu etkinin görülebileceğine işaret ediyor.

İHA02 Mart 2020 Pazartesi 15:10 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 15:10

Koronavirüsün küresel anlamda yabancıya gayrimenkul satışlarına olumsuz şekilde yansıması bekleniyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan koronavirüsün global piyasalarda yabancılara olan gayrimenkul satışlarını önemli derecede etkileyeceğini belirtti.

Virüsün ülkelere göre yabancılara satışı farklı derecelerde etkileyeceğini belirten Akdoğan “Örneğin ülkemizde son aylarda özellikle Çin’den gelen yatırımcıların planlamaları virüs engeline takıldı.

2020 yılı Ocak ayında 78 konut alan Çin’lilere satışların daha da artmasını bekliyorduk. Bunun yanı sıra Ocak’ta 678 satış yaptığımız, 2019 yılında ise toplamda 5 bin 423 satış gerçekleştirdiğimiz İran’lılar için ise satış süreçlerinde düşüşler görülebilecek” dedi.

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Uygulanan önlem ve politikalar ile virüsün ülkemizde de görülmemesinin sağlanmasının yabancıların gayrimenkul yatırımlarını artırmalarına da imkan sağlayabileceğini belirten Akdoğan, “Eğer bizler virüse karşı aldığımız tedbirler ile bir örnek teşkil edebilirsek, yabancı yatırımlar açısından bu durumumuz avantaj olabilir” dedi.

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