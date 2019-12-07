KOSGEB ve DEİK’ten KOBİ’lere ihracat desteği

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen imza törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Protokole kurumlarını temsilen KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ve DEİK Başkanı Nail Olpak imza attı. Uzkurt, törende yaptığı konuşmada “Protokol KOBİ’lerimize ortak hizmetler üretebileceğimiz verimli bir iş birliği imkanı sunacak” dedi. Olpak ise imzalanan protokolle Türkiye’nin kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmayı amaçladıklarının ifade etti. Olpak, iş birliği kapsamında dünyadaki 146 iş konseyiyle elde ettikleri deneyimi KOSGEB ile paylaşacaklarına dikkati çekerek, DEİK’in KOSGEB üyelerine aidatlarında yüzde 20 ile 50 arasında indirim uyguladığını hatırlattı. Bakan Varank da daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada iş birliği anlaşmasıyla ortaya çıkacak sinerjinin KOBİ’lerin gücüne güç katacağını vurguladı. Bakan Pekcan da Twitter hesabından anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.