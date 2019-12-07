11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

KOSGEB ve DEİK’ten KOBİ’lere ihracat desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) arasında KOBİ’lerin ihracattaki paylarının artırılarak dış pazarlardaki etkinliklerini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen imza törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Protokole kurumlarını temsilen KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ve DEİK Başkanı Nail Olpak imza attı. Uzkurt, törende yaptığı konuşmada “Protokol KOBİ’lerimize ortak hizmetler üretebileceğimiz verimli bir iş birliği imkanı sunacak” dedi. Olpak ise imzalanan protokolle Türkiye’nin kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmayı amaçladıklarının ifade etti. Olpak, iş birliği kapsamında dünyadaki 146 iş konseyiyle elde ettikleri deneyimi KOSGEB ile paylaşacaklarına dikkati çekerek, DEİK’in KOSGEB üyelerine aidatlarında yüzde 20 ile 50 arasında indirim uyguladığını hatırlattı. Bakan Varank da daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada iş birliği anlaşmasıyla ortaya çıkacak sinerjinin KOBİ’lerin gücüne güç katacağını vurguladı. Bakan Pekcan da Twitter hesabından anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ta terör örgütüne operasyon başlatıldı

Irak'ta terör örgütüne operasyon başlatıldı

Yol trafiğe kapandı! Tır alev alev yandı

Yol trafiğe kapandı! Tır alev alev yandı

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

MEB'den "Doğa Koleji" açıklaması

MEB'den 'Doğa Koleji' açıklaması

Kuzey Kore'den açıklama: Zaman kazanma numarası yapıyor

Kuzey Kore'den açıklama: Zaman kazanma numarası yapıyor

Galatasaray moral buldu

Galatasaray moral buldu

Türk askeri bölgeyi temizlemişti! Sevinç gösterileriyle sınırdan geçtiler

Türk askeri bölgeyi temizlemişti! Sevinç gösterileriyle sınırdan geçtiler

Caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Merkel yine korkuttu: Bu kez dengesini kaybetti

Merkel yine korkuttu: Bu kez dengesini kaybetti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Koruma altına alınacaklar! 3 mağara tabiat varlığı olma yolunda

Koruma altına alınacaklar! 3 mağara tabiat varlığı olma yolunda

Trafikte şaşkına çeviren anlar! İşte o kareler

Trafikte şaşkına çeviren anlar! İşte o kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA