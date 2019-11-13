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KOSGEB’den yerli üretime 5 milyon TL kredi

KOSGEB, yerli üretim yapan girişimciye 5 milyon TL’ye kadar kredi desteği verecek. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, “Bütçemizin önemli bir kısmını, özellikle ithal ettiğimiz ürünlerin yerli üretilmesine dönük projelere aktarmak istiyoruz” dedi. 

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Türkiye’nin yerli ve milli üretim hamlesine bir destek de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nden (KOSGEB) geldi. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, “Gelecek yıl bütçemizin önemli bir kısmını, özellikle ithal ettiğimiz ürünlerin yerli üretilmesine dönük projelere aktarmak istiyoruz. Bu bağlamda ithal bir ürünü yerli üretmek isteyen bir KOBİ’miz olursa ‘KOBİ TEKNOYATIRIM Desteği’  kapsamında 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz” dedi. 

YURTDIŞI PAZAR DESTEĞİ

Uzkurt, ayrıca Ar-Ge’si tamamlanmış, prototipi ortaya çıkmış teknolojik ürünlerin endüstrileşmesi ve ticarileşmesine dönük olarak da bir program açıklayacaklarını belirterek “Bu bağlamda teknolojik ürünlerin sektörlerini desteklemek ve bu sektörlerin ağırlığını artırmak üzere bu tip ürün üreten KOBİ’lerimize daha fazla ağırlık vermek istiyoruz. Yine benzer şekilde ihracat odaklı desteklerimizi ortaya koyduk. Eğer bir KOBİ’miz daha önce ihracat yapmış ya da yeni işe soyunan bir ülkeye ihracat yapmak istediklerinde biz kendilerine 300 bin liraya kadar Yurt Dışı Pazar Desteği veriyoruz. Bu bağlamda özellikle yerlileştirme ve millileştirme, bizim öncelikli alanlarımızdan olacak. İhracat değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesi özellikle destek kapsamı alanına alacağımız konular” dedi.   

KADINA AYRICALIK 

Kadın girişimcilerin iş hayatında daha fazla yer bulabilmesi için KOSGEB’in pozitif ayrıcalıklar tanıdığını anlatan Uzkurt, şöyle devam etti: “Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel sektörlerdeki girişimcilerimize bankalar, KOSGEB dışında 50 bin liraya kadar kredi kullandırıyor. Bunun 10 puanlık maliyetini KOSGEB olarak biz karşılıyoruz. Daha önce KOSGEB’den yararlanarak işini kurmuş ya da işini kuracak kadın girişimcilerimize 50 bin lira değil, 70 bin lira kredi kullanmalarını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

ÖZEL SEKTÖRDEN TALEP GELİYOR

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, özel sektörden de çok ciddi talepler aldıklarını belirterek, “Yakın zamanda bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Örneğin kurumsal girişimcilerimiz bayilik vermek istediklerinde bizimle birlikte çalışıp, kadın girişimcilerimize yeni iş imkanı sağlamak istiyorlar. Bu anlamda da KOSGEB ile birlikte hareket etmek istiyorlar. Kurumsal firmaların bayileri özellikle kadın girişimciler olduğunda önemli destekler sağlayacağız” diye konuştu.      

300 BİN TL'YE KADAR MAKİNE DESTEĞİ VAR

İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında 300 bin liraya kadar makine teçhizat desteği verdiklerini de söyleyen Uzkurt “50 bin lira da danışmanlık, eğitim ve kuruluş gibi destekler veriyoruz. Bu bağlamda girişimcimiz kadın olursa 370 bin liraya kadar destek vereceğiz. Yine destek programlarımızda da değişen oranlarda yüzde 15’e kadar kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayacağız”  açıklaması yaptı.   

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