KOSGEB’den yerli üretime 5 milyon TL kredi

Türkiye’nin yerli ve milli üretim hamlesine bir destek de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nden (KOSGEB) geldi. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, “Gelecek yıl bütçemizin önemli bir kısmını, özellikle ithal ettiğimiz ürünlerin yerli üretilmesine dönük projelere aktarmak istiyoruz. Bu bağlamda ithal bir ürünü yerli üretmek isteyen bir KOBİ’miz olursa ‘KOBİ TEKNOYATIRIM Desteği’ kapsamında 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz” dedi.

YURTDIŞI PAZAR DESTEĞİ

Uzkurt, ayrıca Ar-Ge’si tamamlanmış, prototipi ortaya çıkmış teknolojik ürünlerin endüstrileşmesi ve ticarileşmesine dönük olarak da bir program açıklayacaklarını belirterek “Bu bağlamda teknolojik ürünlerin sektörlerini desteklemek ve bu sektörlerin ağırlığını artırmak üzere bu tip ürün üreten KOBİ’lerimize daha fazla ağırlık vermek istiyoruz. Yine benzer şekilde ihracat odaklı desteklerimizi ortaya koyduk. Eğer bir KOBİ’miz daha önce ihracat yapmış ya da yeni işe soyunan bir ülkeye ihracat yapmak istediklerinde biz kendilerine 300 bin liraya kadar Yurt Dışı Pazar Desteği veriyoruz. Bu bağlamda özellikle yerlileştirme ve millileştirme, bizim öncelikli alanlarımızdan olacak. İhracat değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesi özellikle destek kapsamı alanına alacağımız konular” dedi.

KADINA AYRICALIK

Kadın girişimcilerin iş hayatında daha fazla yer bulabilmesi için KOSGEB’in pozitif ayrıcalıklar tanıdığını anlatan Uzkurt, şöyle devam etti: “Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel sektörlerdeki girişimcilerimize bankalar, KOSGEB dışında 50 bin liraya kadar kredi kullandırıyor. Bunun 10 puanlık maliyetini KOSGEB olarak biz karşılıyoruz. Daha önce KOSGEB’den yararlanarak işini kurmuş ya da işini kuracak kadın girişimcilerimize 50 bin lira değil, 70 bin lira kredi kullanmalarını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.