Kredi faiz oranları düşecek mi 2018 Konut kredi faiz oranları hesaplama ne kadar oldu

Kredi faiz oranları düşecek mi? 2018 Konut kredi faiz oranları hesaplama nasıl yapılıyor? 13 Aralık Merkez Bankası faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu? Konut kredisi faiz indirimi yapılacak mı? Bankaların Kredi faiz oranları düştü mü yükselişte mi? sorularına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Türkiye bugün yapılacak Merkez Bankası Para Politikaları Toplantısı kararına kilitlendi. Saat 14:00'de yapılan son dakika faiz kararı sonrası kredi faiz oranlarındaki son durumu araştıran vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. Ev almak araba almak yada bankalarda kredi çekmek isteyen vatandaşların bankalarda yapılan kredi faiz oranlarını sıklıkla takip etmekte. 3 Aralık'ta TÜİK'tarafından açıklanan enflasyon zam oranlarının düşmesiyle birlikte bugün yapılan Merkez Bankası kredi faiz oranlarını ne derece etkilediğini ve bunun bankalardaki konut araba ihtiyaç gibi kredi faiz oranlarına nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Faiz indirimi kararı alınırsa konut kredisi faiz oranlarında sert düşüş ile oranlar daha hızlı geriye çekilecek, ancak böyle bir karar alınmaz ve faizler serbest tutulursa bu durumda ise konut kredileri yine düşecek ancak düşüş kademeli olacağı belklenmektedir. Kredi faiz oranları son dakika haberleri ve konut kredilerindeki son durumu yakından takip edenler için detaylara star.com.tr heber sitemizden ulaşabilirsiniz.

KREDİ FAİZLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Vatandaşın beklediği kadar hızlı olmasa da yine de bankaların konut kredisi faiz oranları için indirim eğilimi devam ediyor. Dün Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan kredi faiz indirimi müdahalelerin ardından bugünd de Şeker Bank konut kredisi faiz oranı için indirim kararı alındı.



Şekerbank konut kredisi faiz oranları yüzde 2,74 seviyesinden yüzde 2,47 seviyesine çekildi. Yapılan indirimin ardından 120 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi paketi aylık ödemesi 2 bin 609 lira olarak gerçekleşirken toplam konut kredisi geri ödemesi ise 313 bin 155 lira oldu.

Posta Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; konut kredisinde faizler düşmeye başladı! Ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunan konut kredisi faizi bazı bankalarda yüzde 1.89’lara kadar düşüyor. Bu orandan 10 yıl vadeli 100 bin lira kredi kullanan vatandaş 50 bin lira daha az ödeyecek.

Geçtiğimiz aylarda yüzde 3.24’lere kadar yükselerek rekorlar kıran ve vatandaşın ev almasını zorlaştıran konut kredisi faizlerinde gerileme yaşanıyor. Ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunan konut kredisi faizlerinde yüzde 1.89’lu seviyeler görülmeye başlandı. Bu da 10 yıl vadeli 100 bin liralık kredide vatandaşın cebinde yaklaşık 50 bin lira kalması anlamına geliyor.







EN DÜŞÜK YÜZDE 1.89



Konut kredisi faizleri bu yıl psikolojik sınır olan yüzde 1’i oldukça aşmıştı. Eylül ayında özel bankalardan yüzde 3.24’lere kadar yükselen konut kredisi faizleri Merkez Bankası’nın 23 Kasım verilerine göre; ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunuyor. Oranlar bankalara göre değişse de bu hafta itibarıyla piyasadaki en düşük faiz oranı yüzde 1.89’a gerilemiş durumda.



TAKSİT 409 TL DÜŞTÜ



Rakamlara bakacak olursak, yüzde 1.89 oran üzerinden 10 yıl vadede 100 bin liralık kredi kullanıldığında aylık 2 bin 113 lira taksit ödenirken, geri ödeme 253 bin 616 lirayı buluyor. Konut kredisi yüzde 2.37 üzerinden kullanıldığında ise aylık taksit 2 bin 522 lira olurken, geri ödeme miktarı da 302 bin 603 liraya yükseliyor. Buna göre, 100 bin liralık kredide 48 bin 987 lira cepte kalıyor.



500 BİN TL KREDİDE



Daha yüksek oranlarda kredi kullanıldığında, vatandaşın cebinde kalan miktar da artıyor. Buna göre; 10 yıl vadede 500 bin liralık kredi yüzde 2.37 faiz oranı üzerinden kullanıldığında aylık taksitler 12 bin 608 liraya çıkıyor. Toplam geri ödenecek miktar da 1 milyon 513 bin 16 lira oluyor. 500 bin liralık kredi 10 yıl vadede yüzde 1.89 oran ile kullanıldığında ise aylık taksitler 10 bin 567 liraya, toplam ödeme miktarı da 1 milyon 268 bin 78 liraya iniyor. Bu durumda vatandaş 244 bin 938 lira karlı çıkıyor.



KREDİ KULLANIMI DİBİ GÖRDÜ



Ev almak isteyen vatandaşlar için konut kredisinde psikolojik faiz oranı yüzde 1 olarak biliniyor. Faiz oranı yüzde 1’i aştıkça, kredi kullanımı da aynı ölçüde geriliyor.Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, yükselen faizler nedeniyle konut kredisi kullanımı yüzde 79.1 azalarak 8 bin 65’e geriledi.Toplam konut satışları içinde ipotekli (kredili) satışların payı yüzde 5.5’e kadar düştü. Bu oran yüzde 30’lu seviyelerde bulunuyordu.

Bankaların 6 Aralık 2018 Tarihli Konut Kredisi Faiz Oranları Listesi (120 Ay Vadeli 100 Bin Lira Konut Kredisi Temel Alınmıştır)

Emlak365'ten alınan bilgilere göre;



ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,89



ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,92



Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,94



Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,97



Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,98



Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09



Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09



Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,28



Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29



Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29



İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30



Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,35

En düşük yüzde 2, en yüksek ise yüzde 3.10 seviyesini gören faiz oranları alım gücünü düşürüyor. Konutta yeni kampanyanın detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber piyasadaki konut stokunu eritmek için yeni kampanya düzenleniyor. Hükümetin hamlesine karşılık bankalardan da konut kredisi faiz güncellemesi haberi geldi.



Yüksek ev fiyatlarının cep yakacağı düşünülse de artık konut kredileri birçok kişinin bu konudaki kurtarıcısı haline geldi. Faiz oranları nedeniyle kredi almaktan çekinen kişilerin izlediği ilk yol, ödeme planları ve konut kredisi faiz oranları hakkında detaylı bir araştırma yapmaktan geçiyor.



Kampanya dahilinde öncelik maddi sorunlar yaşayan gayrimenkul firmalarının satılmayan konut stoklarının Emlak Konut’ a devredilerek satılmasını kapsıyor. Emlak Konut firmalardan devraldığı konutları havuzunda satışa çıkaracak. Satıştan elde elden kazancın %70’i firmaların bankalara olan borçlarında %30’u da firmaların kendi işlerinde harcanmak koşulu ile devredilecek.



Konutta yeni kampanyanın detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber piyasadaki konut stokunu eritmek için yeni kampanya düzenleniyor.



Kasım ayı içerisinde devreye girmesi beklenen kampanya kapsamında yeni bir gelişme olmazsa konut sektörünü rahatlatacak proje kapsamında konut almak isteyen vatandaş için cazip bir fırsat sunulmuyor.



Bankaların 3 Aralık itibari ile 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları şu şekilde;



Banka Konut Kredisi Faiz Oranı



İNG Bank yüzde 1,91



Ziraat Bankası yüzde 1.98



Kuveyt Türk Bankası yüzde 2,04



Türkiye Finans yüzde 2,20



Yapı Kredi Bankası yüzde 2,33



Garanti Bankası yüzde 2,34



Akbank yüzde 2,35



QNB Finans yüzde 2,42



İş Bankası yüzde 2,50



VakıfBank yüzde 2,50



TEB yüzde 2,58



HalkBank yüzde 2,59



Şekerbank yüzde 2,74



ICBC yüzde 2,80



HSBC yüzde 2,99



DenizBank yüzde 2,99



Anadolubank yüzde 2,99



Ağustos ayı itibari ile kur artışı sonrasında zirve seviyelere ulaşan konut kredisi faiz oranları nispeten inmeye başlasada hala vatandaşı memnun edecek seviyelere gerilemedi. Edinilen bilgilere göre, bankaların konut kredisi faiz oranları ortalamaları %2,61 seviyesine geriledi. Özel bankalar tarafından son haftalarda gerçekleştirilen konut kredisi faiz indirimleri, masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranı olan Ziraat Bankası bile %1.98 oranının altına inemedi. Ziraat bankası %1.98 faiz oranı da sadece 100 bin TL ye kadar olan konut kredilerinde uyguluyor. 100 -500 bin TL aralığındaki oran ise %2.09.



Ziraat Bankasının yanında İNG Bank’ta 100 bin TL üzerinde %2.09 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. %2.09 faiz oranı ile konut kredisi kullandıran VakıfBank ve HalkBank’ın kampanyalı konut kredisi ürünlerinde de 100 bin TL üzerine çıkıldığında faiz oranları yükseliyor.



Ortalama konut fiyatları üzerinden 300 bin TL tutarında konut almak isteyen vatandaşın konutun ekspertiz değerinin %80’i kadar konut kredisi kullanabileceği düşünüldüğünde 240 bin TL konut kredisinin 120 ay vade ve %2.09 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama yapıldığında aylık ödemesi 5 bin 473 TL’ye karşılık geliyor. Vatandaşın toplam geri ödeme miktarı ise 656 bin 760 TL ye denk geliyor.



Konut sahibi olmak için konut kredisi faiz oranlarında indirim bekleniyor. Konut stoklarının eritilmesi için Emlak Konut havuzunda konut satışı yapılsa da vatandaş güncel konut kredisi faiz oranları ile konut alamıyor. Emlak Konut bünyesinde toplanacak olan stoklar düşük fiyatlı satılacak olsa dahi konut kredisi faiz oranlarında indirim olmadan vatandaşın uygun fiyatlarla konut edinebilmesinde başarılı olabilecek gibi görünmüyor.

Konut Kredisi Faiz Oranları



Kişiler için en önemli ihtiyaçlardan birisi evdir. Her yıl artan kira fiyatları veya yapılan zamlar vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bu durumundan kurtulmak için yapılması gereken ev almak olacaktır. Günümüzde asgari ücret veya ortalama bir maaşla çalışan kişinin ev alması çok zor olduğunu hepimizin ortak görüşüdür diyebiliriz. Tabi bu durum metropol büyük şehirler için geçerli olduğunu unutmamız gerekiyor. İstanbul gibi bir şehir de ev almak istediğinizde yüklü bir miktarınız olmadığı sürece ev bulmanız mümkün olmayacaktır. Ev almak için kişilerin birikimleri iyi olmalı veya iyi bir yatırım ile yüksek gelire sahip olmanız gerekiyor. Birikimleriniz veya yüksek geliriniz yoksa ev almak için bankaların müşterilere sağladıkları konut kredilerinden faydalanabilirsiniz. Türkiye’de bulunan bankalar müşterilere faiz oranlarıyla birlikte çeşitli finansman sağlamaktadır. Bu durum için dikkat edilmesi gereken en uygun banka konut kredisi hangisi olduğunu bilmenizdir. Krediyi alacağımız bankanın oranları çekebileceğimiz miktar ve vade oranına göre değişmektedir. Kredi çekmeden önce faiz oranlarını analiz yapması tavsiye ederiz. Sizlere bankaların sağlamış olduğu konut kredisi faiz oranlarını aşağıda maddeler halinde iletelim.



Ziraat Bankası Faiz Oranı %2,19

Halkbank Faiz Oranı %2,09

Vakıfbank Faiz Oranı %2,09

Akbank Faiz Oranı %2,09

Şekerbank Faiz Oranı %2.47

Kuveyt Kredisi Kar Oranı % 1.89

İş Bankası Faiz Oranı %2,4

Garanti Bankası Faiz Oranı %2,28

Yapı Kredi Bankası Faiz Oranı %2,29

ICBC Bank Faiz Oranı % 1,99

ING Bank Faiz Oranı % 1,89

HSBC Bank Faiz Oranı % 2,99

Alternatif Bank Faiz Oranı %2.79

Denizbank Faiz Oranı % 2,75

Burgan Bank Faiz Oranı % 2,75

Anadolu Bank Faiz Oranı % 2,99



Başvuru süreniz içerisinde yukarıda belirtilen Konut kredisi faiz oranları değişkenlik gösterebilir. Başvuracağınız zaman bankanızdan güncel faiz oranını kontrol etmeyi unutmayınız. Geri ödeme yapacağınız taksit tutarına göre de faiz oranı değişkenlik gösterir. Banka şubesine gittiğinizde faiz oranı, aylık geri ödeme ve toplam tutarı sorarsanız, bütçenizi ona göre ayarlayıp geri ödemelerde sorun yaşamazsınız. Bankaya yapılan gecikmeli ödemeler findeks puanınızı etkilemektedir. Findeks puanı yani kredi notu düşük olan kişiler için banka tarafından kredi başvuruları değerlendirilmiyor.