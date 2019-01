Kredi kartı borcu yapılandırma Vakıfbank Ziraat Halkbank Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuru şartları

Kredi kartı borcu yapılandırma kampanyalarına başvuru nasıl yapılır? Vakıfbank Ziraat Halkbank kart borcu kapatma başvuru işlemi ve şartları neler? 2019 yılı kredi kartı yapılandırma başvuru için gerekli evraklar neler? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi kartı kampanyası ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta müjdesini verdiği kredi kartı yapılandırmaya ilişkin kampanyaya Halkbankası Ziraat Bankası ve Vakıfbank dahil oldu. Kamu bankaların kredi kartı borçlularına uygun koşullarda kredi sağladığı kampanya büyük yankı uyandırdı. Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için düzenlenen bu kampanyanın detaylarını bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken kişiler bu kampanyadan yararlanabilecek. Kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü, Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir. İşte Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma kampanyası

Vakıfbank kart borçlularına 24 aya kadar yüzde 1.19, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz sunacak. Kredi kartı borcu yapılandırmasına bir kamu bankası daha katıldı. Ziraat Bankası'nın geçen hafta başlattığı kampanyaya VakıfBank da katıldı. Banka "Yanındaki Güç Paketi" ile kredi kart borçlularına 24 aya kadar yüzde 1.19, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz sunacak.



Kampanyadan VakıfBank bireysel kredi kartı müşterileri, VakıfBank ve diğer bankalardaki Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabilecek. Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre banka 2018 yılsonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlayacak. VakıfBank müşterileri, 30 Nisan'a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.

Tüketici kredilerinde sektör kuralı olan 48 ay vade bu uygulama için BDDK'nın izniyle 60 aya çıkartıldı. Yüzde 2.4 düzeyinde olan faiz ise tam anlamıyla yarı yarıya düşürülmüş oldu. Bu imkandan yararlanmak için en önemli şart "müşterisi olduğunuz banka tarafından takibe alınmamış olmak". Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile vatandaşa verilecek yeni kredi paketleri faiz oranları ile ilgili ayrıntılara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin gurup toplantısında yaptığı konuşmada kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi verileceğini duyurdu. Erdoğan "Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, Buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli, sanayici, esnaf ve çiftçiye müjde verdi. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşların borçlarını Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle kapatabileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank aracılığı ile esnafa, Ziraat Bankası aracılığı ile vatandaşa verilecek yeni kredi paketlerini açıkladı. Erdoğan, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların mevcut borçlarının daha kolay ödenebilmesi için Ziraat Bankası'nın kredi kullandıracağını söyledi. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler, Ziraat Bankası’ndan alınacak krediyle yükten kurtulacak. 24 ay vadede yüzde 1.10, 60 ayda ise 1.20 olan faiz oranı, piyasa ortalamasının yarısından daha düşük seviyede

Ziraat Bankası yüzde 1,10 ile 1,20 arasında faizle kredi kartı borçları kapatacak. Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara 22 milyar liralık kredi desteği! Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 Milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 Milyar TL Esnaf Kredisi desteği vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi kartı borcu olan vatandaşlara bir müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlerin mevcut borçlarını ödemesi için imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığı ile ödeme güçlüğü çeken vatandaşın borcu tek bir çatı altında toplanacak. Ziraat'ten çekeceği borcu ile borcu kapatacak. Aylık gelirine uygun bu borcu ödeyecek" dedi.

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza müjdemiz var. Mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için bir imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaş hangi bankaya borcu olursa olsun, Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle bu borcu ödeyebilecek. Daha sonra uygun şartlarda aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyebilecek.



Sosyal yardım alan vatandaşlarımızın 150 kilovat saate kadar olan kullanımlarını biz karşılayacağız. Kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü çekenler Ziraat Bankası'ndan alacağı kredi ile uygun taksitlerle ödeme yapabilecek. Halkbank 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak.



500 ve üzeri sigortalı işçi çalıştıran işverenlerimize bir müjde daha veriyoruz. Yüzde 3 olan SGK prim desteği yüzde 5'e yükseltildi.

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 KiloWatt saate kadar elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz. Yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak. Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Sonra ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek.



AK Parti iktidarları döneminde toplamda 1.8 milyon esnaf ve sanatkara 93,4 milyar lira kredi kullandırıldı. 2002 yılında esnafa uygulanan faiz oranı yüzde 45 iken bugün bu faiz oranı yüzde 5 seviyesine geriledi. Hazine destekli esnaf kredileri bakiyesi 2018'de 31,1 milyar liraya yükseldi. Esnafa destek 202 kat arttı. Halkbank esnaf ve sanatkarların işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak. 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkarıyoruz.

Ziraat Bankası ilerleyen günlerde başvuruları almaya başlayacak, Kredi Kartı borcu olanlar Ziraat Bankasına başvuruda bulunacak ve kredi kartı borcu kadar nakit parayı bankadan alacak. Kredi Kartı borcunu ödeyen vatandaş, Ziraat Bankasından aldığı parayı makul faiz oranlarıyla 24 ay veya 48 ay vade ile tekrar ödeyecek.

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, piyasaların canlanmasıyla birlikte esnafa rahat nefes aldıracak." ifadesini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı değerlendirdi.



Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların bunları daha kolay ödemelerine imkan sağlayacak düzenlemenin, başta kredi kartı sahipleri olmak üzere esnaf ve sanatkarları rahatlatacak bir adım olduğunu belirten Palandöken, uygulamanın piyasaları da canlandıracağını vurguladı.



Palandöken, "Kredi kartı borçlarının yapılandırılması oldukça sevindirici. Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, piyasaların canlanmasıyla birlikte esnafa rahat nefes aldıracak. Halk Bankası tarafından 350 bin kişiye verilecek 22 milyar liralık kredi de zor durumdaki esnafı ve sanatkarımızı rahatlatacak." değerlendirmesinde bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ziraat Bankası Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile ilgili bir bilgilendirme açıklaması yaptı.



Açıklamada Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunulacağı bildirildi. Şubelerden başvurulacak kredide 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşların anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılacak.



Tüketici kredilerinde sektör kuralı olan 48 ay vade bu uygulama için BDDK'nın izniyle 60 aya çıkartıldı. Bu yapılandırmaya girecek olanlar normal bir krediye göre 12 ay daha fazla vade imkanına kavuşacak. Normal şartlarda yüzde 2.4 düzeyinde olan faiz ise tam anlamıyla yarı yarıya düşürülmüş oldu. Bu imkandan yararlanmak için en önemli şart "müşterisi olduğunuz banka tarafından takibe alınmamış olmak"



Asgari borcun üzerinde ödeme yapabilenlerde krediye başvurabilecek. 31 Aralık itibariyle kart ekstrelerini Ziraat'e götürenlere banka ellerine nakit miktarı vermeden doğrudan borçlu olduğu karta ödeme yapacak. Dolayısıyla 1 Ocak'tan itibaren yapılan kart harcamaları kapsam dışı kalacak. Ziraat Bankası'nın şirket kartlarını da bu yapılandırmaya alıp almayacağı açıklanmadı.

Ziraat Bankası da bu kapsamda Birleştiren İhtiyaç Kredisi sunacağını açıkladı.



Banka'dan yapılan açıklama şöyle:





"Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası’na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır.



Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile bireysel müşterilerimize Bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunulmaktadır. Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.



Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır.



31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir.



Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir."

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için yeni bir imkan getiriliyor.



Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak.



Vatandaşın hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alınacak bu krediyle borçlar kapatılacak. Kredi kartı borç yapılandırmasında faiz 24 aya kadar yüzde 1 10, 60 aya kadar yüzde 1.20 olacak. 31 Aralık 2018'e kadar olan kredi kartı ve nakit avans borçları yapılandırılacak.



Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlattığını duyurdu.



Açıklamada, uygulamanın Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşları da kapsayacağı belirtildi.



"Birleştiren İhtiyaç Kredisi" ile bireysel müşterilere Ziraat Bankası'ndaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkanı sunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.



"Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir."

Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 Milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 Milyar TL Esnaf Kredisi desteği vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını yapılandırırken arayacağı şartlar belli olmaya başladı. Borcu olanların sistem üzerinden görülebileceğini belirten Ziraat Bankası yetkilileri, kredi kartı borcunun yine sistem üzerinden direkt kapatılacağını belirttiler.



YETKİLİLER, verilen kredinin bir tüketici kredisi alternatifi olmadığını belirterek, kredi verilecek olanların ödeme güçlüğü çekmesi gerektiğini, amacın borcun kapatılması olduğunu söylediler. Bunun için bankalarla da konuşulacağını anlatan yetkililer, kişi borçlarının sistem üzerinden kapatılacağını ve paranın kişilerin eline verilmeyeceğini bildirdiler. Dün sabah ilk yapılandırmalar başlarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da (BDDK) Ziraat Bankası’nın yeni modeli için yeni bir düzenleme hazırlığı yaptığı belirtildi.



1) Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını ödemekte zorlananlar için kullandıracağı kredi ‘Birleştiren İhtiyaç Kredisi.’ Ziraat Bankası ya da diğer bankaların müşterileri bu krediyi kullanarak kredi kartı borçlarını kapatabilecek.



2) Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyenlerin ya asgari ödemeyi yapmış olması ya da borcunu geciktirmiş ama takibe düşmemiş olması gerekecek.



3) Şu anda kredi kartlarının gecikme faizi yüzde 2.75. Ziraat Bankası’nın kullandıracağı kredide 24 aya kadar faiz yüzde 1.10 olacak. 24 aydan sonrası için kredi faizi yüzde 1.20 olarak uygulanacak.



4) 10 bin liralık bir kart 24 ay hiç ödenmezse yüzde 2.75’lik faiz üzerinden 21 bin 798 liraya ulaşıyor. Ziraat Bankası’ndan kredinin kullanılması halinde eğer 24 aya kadar kullanılırsa yüzde 1.10’luk faiz üzerinden aylık taksit 489 lira olacak ve dönem sonunda ödenecek tutar 11 bin 733 lira olacak.



5) 10 bin lira 60 ay vadeli alınırsa yüzde 1.20’luk faiz üzerinden aylık taksit 250 lira olacak ve dönem sonunda 15 bin lira olarak ödenecek.



6) Birleştiren İhtiyaç Kredisi kullanabilmek için tarih sınırı 31 Aralık 2018 olarak belirlendi. Kapsama bireysel krediler giriyor. Ticari krediler girmiyor. Kredi kartları kapsama dahil, tüketici kredileri dahil değil.



7) Kredi kartı borçlarını kapatanların bir gelirinin olması gerekiyor. Diğer bankalar kredi verirken kişilerin aldığı maaşın yüzde 50-55’ini takside bağlıyorlar. Ziraat Bankası’nın bu konuda esnek davranabileceği ve maaşın yüzde 70-75’ini kişiye bırakılabileceği belirtiliyor. Ancak bu oran da kişinin dosyası incelenirken karara bağlanacak.



8) Kişinin iki kartı varsa ve birisini alışveriş kartı olarak kullanıp asgari ödemeyi gerçekleştiriyorsa, diğer karttan nakit çekmişse her iki kartındaki borcunu da kapatabilecek, birleştirebilecek. Diğer bankalardaki borçlar kapatıldıktan ve kartlar iptal olduktan sonra Ziraat Bankası kişiye kendi kredi kartını önerecek.



9) Yapılandırılan borçlar için sınır yok. 500 liralık borç da 100 bin liralık kredi kartı da yapılandırılabilecek. Ancak kişinin gelir düzeyinin borcu ödeyip ödemeyeceği kriterine bakılacak.



10) Tüketici kredilerinde genel sınır şu anda 36 ay. BDDK’nın Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını yapılandıran modeli için yeni geçici bir düzenleme hazırlığı yaptığı belirtildi.



1) Ziraat Bankası dün kapılarını neredeyse kredi kartı borçlarını kapatmak isteyenlere açtı. Bankaya giderken yanınıza TC numaranızın yazılı olduğu kimliğinizi ve çalışıyorsanız maaş bordronuzu alın. Emekliyseniz e-devlet şifrenizi bilmeniz yeterli. Geliriniz alacağınız krediyi karşılayabilecek durumda değilse bir de kefil gerekebilir. Siz her ihtimale karşı, ikinci bir iş olmasın diye, kefilinizi de bordrosuyla yanınızda götürün.



2) Borcunu kapatmak istediğiniz kredi kartınızın/kartlarınızın yanınızda olmasına gerek yok. Zira TC numaranız girildiğinde sistemden tüm kart borçlarınız görülebiliyor. Borç miktarına göre kredi limitiniz belirleniyor ve Genel Müdürlük’e onaya gönderiliyor.



3) Banka kredi vermek için borçlu kartlarınızın iptalini istiyor. Krediniz Genel Müdürlük tarafından onaylanırsa, kartı aldığınız bankadan, tüm kredi kartları ve toplam kart limitinin iptalinin sağlanması için, toplam kapama bakiyesini gösterir belge alıyorsunuz. Bu belgeyi başvurduğunuz Ziraat Bankası şubesine teslim ediyorsunuz.



4) Banka aldığınız krediyi EFT ile doğrudan borçlu olduğunuz banka/bankalara gönderiyor. Bunun için aldığı EFT/sigorta vs masrafları da alacağınız kredinin içine dahil edebiliyorsunuz.

Ziraat Bankası yüzde 1,10 ile 1,20 arasında faizle kredi kartı borçları kapatacak.



Ziraat Bankası, kredi kartı borçları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır" denildi.



Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası’na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır.



Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile bireysel müşterilerimize Bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunulmaktadır. Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.





Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir.



Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir.



Ziraat Bankası'nın açıkladığı faiz oranlarına göre yapılandırma kredi kullananlar hangi vadede, borçlarını ne kadara taksitlendirecek? İşte 10.000, 20.000 ve 30.000 lira için vadelere göre taksit hesabı...



10 bin lira 12 ay vade

10.000 TL 12 ay için taksit tutarı 906,055 TL



20 bin lira 12 ay vade



20.000 TL 12 ay için taksit tutarı 1813,10 TL



30 bin lira 12 ay vade

30.000 TL 12 ay için taksit tutarı 2719,65 TL



10 bin lira 24 ay vade

10.000 TL 24 ay için taksit tutarı 488,87 TL



20 bin lira 24 ay vade

20.000 TL 24 ay için taksit tutarı 977,73 TL



30 bin lira 24 ay vade

30.000 TL 24 ay için taksit tutarı 1466,60 TL



10 bin lira 36 ay vade



10.000 TL 24 ay için taksit tutarı 488,87 TL

20 bin lira 36 ay vade

20.000 TL 24 ay için taksit tutarı 977,73 TL

30 bin lira 36 ay vade



30.000 TL 24 ay için taksit tutarı 1466,60 TL