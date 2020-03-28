28 Mart 2020 Cumartesi 11:28 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 11:28

Kredi kartı faizleri düştü mü? Kredi kartı borcu erteleme geldi mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bazı bankaların kredi borcu erteleme kararından sonra kredi kartlarında da erteleme yada indirim olup olmayacağı gündemdeydi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası; kredi kartlarındaki faizleri indirme kararı verdi. Kredi kartı faiz oranlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

KREDİ KARTI FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?



TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40'tan yüzde 1,25'e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12'den yüzde 1'e indirildi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70'ten yüzde 1,55'e düşürüldü.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,42'den yüzde 1,30'a indirildi.

Aynı tebliğin, 7'nci maddesi ise "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları değişiklik yapılması halinde açıklanır.” şeklinde değiştirildi.

1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

İŞTE BORÇ ERTELEYEN BANKALAR

AKBANK

Akbank, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, talep eden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan taksit ödemelerini 2 ay süreyle erteleyecek.

DENİZBANK

DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, koronavirüs salgını sürecinde aldığı tedbirler kapsamında müşterilerinin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleme imkanı sunacak.

Banka, bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlayacak.

HALKBANK

Halkbank, 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin, bu döneme dair ödemelerini erteleyecek.

İŞ BANKASI

İş Bankası, müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerini ilave bir koşul aramaksızın 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

TEB

TEB, bireysel ve tüzel müşterilerinin, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunmaları halinde 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyecek.

VAKIFBANK

VakıfBank, firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitlEri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlayacak.

İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandıracak banka, işletmelerin mevcut kredilerini, kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandıracak.

VakıfBank, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredileri, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandıracak.

Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerini artıran banka, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verecek.

Banka, bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar öteleyecek.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeleri öteleyecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerini 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma sağlayacak banka, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verecek.

Ziraat Bankası, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere banka kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitlerinin artırılması tedbirlerini uygulayacak.

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