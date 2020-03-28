28 Mart 2020 Cumartesi 11:06 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 11:06

Kredi borç erteleme nasıl yapılır? Kredi borç erteleyen bankalar hangileri? gibi soruların yanıtları tüm kredi borcu olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen corona virüsüne karşı tedbir ve önlemler alınmaya devam ediliyor. Ziraat Bankası, virüs salgınına ilişkin önlemler alındığını duyurdu. Kredi borç erteleme hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KREDİ BORÇ ERTELEME NASIL YAPILIR?



Başkan Recep Tayyip Erdoğan kredi ödemeleriyle ilgili, "Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." dedi. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı ve kredi ödemelerini ertelediğini açıkladı.

KREDİ BORÇ ERTELEYEN BANKALAR HANGİLERİ?



HALKBANK

Halkbank tarafından yapılan açıklama göre, 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

VAKIFBANK

VakıfBank, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

VakıfBank’tan yapılan açıklamaya göre, banka tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.

Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran paket kapsamında, firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.

ZİRAAT KATILIM BANKASI

Ziraat Katılım Bankası, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

DENİZBANK

DenizBank, Koronavirüs salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

ŞEKERBANK

Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.

TEB

Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.