Milliyet 30 Aralık 2021 Perşembe 07:41 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 07:41

Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yapılan toplantıya Elitaş'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman ile bazı bakanlık personeli, MASAK yetkilileri ve kripto para sektör temsilcileri katıldı.

BİLİMKURGU FİLMİ GİBİ

Elitaş toplantıda kripto para piyasasında yaşananları bilim kurgu filmlerine benzeterek, "Bilim kurgu filmlerinde yaşadıklarımızı bugün görüyoruz. Demir Adam mesela. Biz buna o dönem bilim kurgu diye bakıyorduk ama bir kaç yıl sonra öyle olmadığını gördük. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bu kapsamda yaptığımız çalışmanın ileriye dönük olması gerekir" dedi. Edinilen bilgiye göre; sektör temsilcilerinin görüşlerinin dinlendiği toplantıda, temsilciler yurt dışındaki kripto para şirketlerinin Türkiye'ye gelmesinin engellenmemesi gerektiğine işaret ederek, "Yurt dışından dolar gelir mi? Evet; bir güvenlik sistemi kurarsak yurt dışından çok yatırımcı alırız. Sahipliğini bilirsek, onları hacker ve hırsızlığa karşı sigortalatabilirsek o zaman biz dijital varlıkların İsviçre'si olarak Türkiye'yi konumlandırabiliriz" dedi.

Milliyet'in haberine göre, Toplantıda kripto para dünyasının regüle edilmesi gerektiğine işaret eden sektör temsilcileri, "Dijital yerli projelere ağırlık vermek gerekiyor ki yurtdışına dolar gitmesin. Tamamen başıboş borsalar açılıyor; ortada şirket yok. Sonra kapatıp gidiyorlar. Türkiye'de 5-6 yerli borsa var ama bunların şirketleri hep yurtdışında; yani her an kaçmaya müsait bir ortam. Yarın gitse tutacak kimse yok" yorumu yaptı.

ŞARTLAR NE OLACAK?

Toplantıda, yapılacak düzenlemenin mevcut kripto varlıklarından ziyade bundan sonraki süreci ilgilendireceğine yönelik değerlendirmeler yapılırken, kripto borsalarının hangi şartlarda çalışacağı ve çıkacak yeni kriptolar için şartların neler olacağı üzerinde görüşler sunuldu.Crypto Carbon Energy CEO'su Hasan Karaozan, kripto dijital varlık projeleri ve yerli kripto borsaları ile ilgili önerilerini sıralarken, "Aktif olarak ilgili projeler üzerinde faaliyet gösterecek Türkiye menşeili bir şirket kurulmalı. Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin sicil kayıtları temiz ve şirket sermayesi alt limiti 10 milyon TL olmalı. Kripto projelerinde ICO, Private Sale, IPO gibi başlangıç aşamaları borsa için de gerçekleştirilmeli, ilk toplanan fonların yüzde 25'i projeye ilişkin çalışmalar için serbest bırakılmalı; kalan yüzde 75'lik kısım borsada 90 gün kilitli tutulmalı, projenin piyasada olgunluğa erişmesiyle birlikte başlangıç aşamasındaki satışların normal piyasa satışlarını geçmesinden sonra da blokenin kaldırılmasıyla proje yatırımları başlatılmalı" dedi.

Blockchain İnisiyatifi adına konuşan Uğur Açıkgöz, yeni yasaya ilişkin taleplerini aktarırken "SPK kesinlikle borsada listelenecek kriptokurlara karışmamalı" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan AK Partili Yılmaz'ın da "yerli kripto" konusuna destek verdiği öğrenildi. Elitaş'ın sektör temsilcilerine, "Yasa teklifi hazırlanırken endişelerinizi göz önünde bulunduracağız" dediği öğrenildi.

'RESİM 289 DOLAR AMA ÇERÇEVELETİLEMEZ'

2016 yılında Survivor'a katılan Semih Öztürk'ün de katıldığı toplantıda, Elitaş, Öztürk'ün NFT koleksiyonuna atıf yaparak, "Semih bana bir resim gönderdi, 289 dolar. Çerçeveletilemez ama... İlginç bir noktaya doğru gidiyoruz" ifadesini kullandı.