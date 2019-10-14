Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekâtı’nın 6. gününde kritik noktalardan Tel Abyad’ı terörden temizledi. Trump’tan, Almanya’dan, Arap Birliği’nden gelen açıklamaları 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir’e sorduk. Türkiye’nin silah sanayinde yüzde 70 yerliliğe ulaştığına dikkat çeken Özdemir, “Bu ambargoların Türkiye’ye etkisi olmaz, Trump’ın yaptırım açıklamaları iç politikaya yönelik” değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA’NIN SİLAH AMBARGOSU NEDEN ETKİLİ OLMADI?

Türkiye’nin özellikle son 10 yıldır yerli silah sanayine odaklandığını belirten Özdemir, “Avrupa Birliği’ne bu konuda bağımlılığımız yok” dedi. Türkiye’nin yerli projelerinin bir bir hayata geçtiğine dikkat çeken Özdemir, yerli projelerin ithal parçalarında da tek ülkeye bağlı olmama stratejisinin izlendiğini belirtti. Bu yolla dışarıdan yapılacak silah ambargolarının Türkiye’ye olumsuz etkisinin olmayacağını ifade eden Özdemir, “Bu harekât sonrası Türkiye güçlü şekilde 2020 hedeflerine yönelecek” yorumunda bulundu.

“ARAP BİRLİĞİ’NİN EKONOMİK TEHDİTLERİ”

Arap Birliği’nin ekonomik yaptırımları düşüneceğiz tehditlerini yorumlayan Özdemir, “Buranın siyasi bir gücü yok, açıklamalarının da bizim ekonomimize etkisi olmaz” dedi. Türkiye’nin son yıllarda defalarca bu yapıyla çeşitli konularda karşı karşıya geldiğini belirten Özdemir, ‘Gelinen noktada bu ülkelerle ticaretimiz artıyor ve artamaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

“100 ADET F-35 KAÇ DOLAR?”

Silah ambargolarının Türkiye üzerinde etkili olmayacağına dikkat çeken Özdemir, bunun tek istisnasının F-35 olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin F-35 konusunda girişimlerini devam ettirdiğini dile getiren Özdemir, ‘Bir adet F-35 80 milyon dolar, biz bundan 100 adet almaya garanti verdik. Bunlar iptal olursa, kim daha fazla zarar eder?” değerlendirmesinde bulundu. Trump’ın seçim vaadinde ABD’de annelere askerlerin geri çekileceğinin sözünü verdiğiniz hatırlatan Özdemir, ABD Başkanı’nın şimdi bunu gerçekleştirmeye çalıştığını dile getirdi.