Küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? İşte hayvan pazarında 2020 küçükbaş kurbanlık satış fiyatları

08 Haziran 2020 Pazartesi 17:59 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 17:59

Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre kala kurban telaşı yavaş yavaş başladı. Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte 2020 küçükbaş kurbanlık satış fiyatları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Küçükbaş hayvan kesecek olan vatandaşlar 2020 küçükbaş kurbanlık fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz'a denk geliyor. Kurban bayramı öncesi kurbanlık hayvanları erkenden almak isteyen vatandaşlar indirimli fiyattan yararlanmak istiyor. Hayvan pazarında 2020 küçükbaş kurbanlık satış fiyatları ne kadar olacak? Peki 2020 küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? İşte bu sene hayvan pazarında 2020 küçükbaş kurbanlık satış fiyatları ve merak edilen diğer detaylar.

Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 8 bin 500-13 bin 500 gibi fiyatlarla satılırken bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında artış bekleniyor. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’daki kurbanlık fiyatlarının geçen seneye oranla yüzde 8 civarında zamlanabileceğini söyledi.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İslam alemi 31 Temmuz’da Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını kestirerek ibadetlerini Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, 2 aydan kısa bir süre kala Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

2020 KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Beklenen zamla birlikte bu yıl kurban bayramında küçükbaş kurbanlık fiyatları 1080 TL ile 1640 TL arasında değişecek.

KÜÇÜKBAŞ FİYATI VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI BELLİ OLDU!

Fiyatlarda geçen seneye göre az bir zam olabileceğine dikkat çeken Erdal Doğan, “Korona virüsünün Kurban Bayramı’na nasıl etki edeceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneyle pek farklı olacağını sanmıyorum. Üreticimizin yeterli sayıda kurbanlığı mevcut. Kurban kesmek isteyenler rahatlıkla kurbanlığa ulaşabilecek. Fahiş bir artış söz konusu değil. Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu değil. Toplu yerlerde yapılacak kesimlerle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir” dedi.