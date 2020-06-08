Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte hayvan pazarında 2020 büyükbaş kurban satış fiyatları

08 Haziran 2020 Pazartesi 18:19 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 18:19

Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre kala kurban telaşı yavaş yavaş başladı. Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte 2020 büyükbaş kurbanlık satış fiyatları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Küçükbaş hayvan kesecek olan vatandaşlar 2020 küçükbaş kurbanlık fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz'a denk geliyor. Kurban bayramı öncesi kurbanlık hayvanları erkenden almak isteyen vatandaşlar indirimli fiyattan yararlanmak istiyor. Hayvan pazarında 2020 büyükbaş kurban satış fiyatları ne kadar olacak? Peki 2020 büyükbaş kurban fiyatları ne kadar? İşte bu sene hayvan pazarında 2020 büyükbaş kurban satış fiyatları ve merak edilen diğer detaylar.

Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş kurban fiyatları (dana, boğa) 8 bin 500 - 13 bin 500 arası fiyatlarla satılırken bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında artış bekleniyor. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’daki kurbanlık fiyatlarının geçen seneye oranla yüzde 8 civarında zamlanabileceğini söyledi.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İslam alemi 31 Temmuz’da Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirmiş olacaklar. Peki 2020 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, 2 aydan kısa bir süre kala Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

2020 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Beklenen zamla birlikte bu yıl kurban bayramında büyükbaş kurbanlık fiyatları 9.180 TL ile 14 bin 580 TL arasında değişecek.

2020 KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KÜÇÜKBAŞ FİYATI VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI BELLİ OLDU!

Fiyatlarda geçen seneye göre az bir zam olabileceğine dikkat çeken Erdal Doğan, “Korona virüsünün Kurban Bayramı’na nasıl etki edeceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneyle pek farklı olacağını sanmıyorum. Üreticimizin yeterli sayıda kurbanlığı mevcut. Kurban kesmek isteyenler rahatlıkla kurbanlığa ulaşabilecek. Fahiş bir artış söz konusu değil. Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu değil. Toplu yerlerde yapılacak kesimlerle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile 1200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi 1800-1850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir” dedi.

YETERLİ KURBANLIK VAR!

Samsun’da yeterli sayıda kurbanlığın hazır bulunduğunu ifade eden Doğan, “Samsun’da ve ilçelerinde kurbanlık sayısında bir sıkıntımız yok. Hayvan sayımız yeterli. Meraların ücretlendirilmesi üreticiye iyice anlatılmalıdır. Mera vergisi zaten vardı. Mera fonu adı altında üreticiden zaten bir vergi alınıyordu. Bunun daha iyi ifade edilmesi gerekiyor. Mera vergisinin kurbanlık fiyatlarına bir etkisi olmaz. Samsun’da bu sene ortalama 20 bin civarında büyükbaş kurbanlık var. 15 bin civarında da küçükbaş kurbanlık var. Geçen sene kurbanlıkların tamamına yakını satılmıştı. Üretici de tüketici de mağduriyet yaşamadı. İnşallah bu sene de güzel bir Kurban Bayramı geçiririz” diye konuştu.