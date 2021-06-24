24 Haziran 2021 Perşembe 11:23 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 11:23

Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık telaşı başladı. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Kurban Bayramı bu sene Temmuz'un 20'sine denk geliyor. Bu kapsamda kurban kesecek vatandaşlar 2021 canlı kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları belli oldu. Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya satılan büyükbaş kurbanlık fiyatı bu yıl 10 bin ila 11 bin lira arasında olacak. İşte Canlı kurbanlık fiyatları 2021 ile ilgili tüm detaylar...

Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir süre kala kurban telaşı başladı. Bu sene İslam alemi Temmuz ayının 20'sinde Kurban Bayramı'nı idrak edecek. Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte kurbanlık hisse fiyatları belli olmaya başladı. Kurban Bayramında dana veya koyun, koç, keçi kesecek olan vatandaşlar küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Kurban bayramı öncesi kurbanlarını erkenden almak isteyen vatandaşlar indirimli fiyattan yararlanmak istiyor. İşte bu sene hayvan pazarında satılacak kurbanlık canlı kilo fiyatları 2021 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların hisse fiyatları ile canlı kurbanlık fiyatları.

CANLI KURBANLIK FİYATLARI 2021 NE KADAR OLDU?

Küçükbaş kurbanlıkların 1500 ile 2 bin lira arasında satışa sunulması beklenirken, büyükbaş hayvanlarda ise kilo başı hesabı yapılacak.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK CANLI KİLO FİYATLARI

Bu yıl büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ile 35 lira arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 28-33 lira arasında olacak.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2021 NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya satılan büyükbaş kurbanlık fiyatı bu yıl 10 bin ila 11 bin lira arasında olacak.

Ortalama bir hayvandan yarı yarıya et çıktığı göz önüne alınarak hesaplama yapılırsa 30 kiloluk et yani 60 kilo canlı hayvan ortalık için 1800 – 2000 lira arası bir pay ödenecek.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATI 2021 NE KADAR?

Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1080 TL-1640 TL liradan satılırken, beklenen zamla birlikte bu yıl 2021 kurban bayramında küçükbaş kurbanlık fiyatları 1500 TL- 2000 TL arasında değişecek.

KIZILAY KURBAN BAĞIŞ FİYATLARI DA BELLİ OLDU!

Kızılay, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirledi.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor.

Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.

Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yapan Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekaletleriyle sofraları bereketlendirecek. Kızılay'a verilecek kurban vekaletleriyle milyonlara ulaşılacak.

KURBANLIK HAYVANLAR HANGİ NİTELİKLERİ TAŞIMALIDIR?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi', V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.