Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları 2021 (Büyükbaş hisse fiyatı)

24 Haziran 2021 Perşembe 15:24 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 15:24

Kurbanlık fiyatlarının belli olmasıyla birlikte kurban pazarında hareketlilik başladı. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında yüzde 20 civarında artış gerçekleşti. Buna göre Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte hisse ve kiloya göre büyükbaş Kurbanlık fiyatları 2021.

Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir süre kala kurban telaşı başladı. Bu sene İslam alemi Temmuz ayının 20'sinde Kurban Bayramı'nı idrak edecek. Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte kurbanlık hisse fiyatları belli olmaya başladı. İşte bu sene hayvan pazarında satılacak kurbanlık fiyatları 2021 büyükbaş kurbanlıkların hisse fiyatları.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu sene büyükbaş kurbanlıklarda ise kilo başı hesabı yapılacak. Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya satılan büyükbaş kurbanlık fiyatı bu yıl 10 bin ila 11 bin lira arasında olacak.

KURBANLIK FİYATLARI 2021 NE KADAR?

Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya satılan büyükbaş kurbanlık fiyatı bu yıl 10 bin ila 12 bin lira arasında olacak.

Bu yıl canlı büyükbaş kurbanlık kilogram fiyatı 28 ile 35 lira arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 28-33 lira arasında olacak.

Ortalama bir hayvandan yarı yarıya et çıktığı göz önüne alınarak hesaplama yapılırsa 30 kiloluk et yani 60 kilo canlı hayvan ortalık için 1800 – 2000 lira arası bir pay ödenecek.