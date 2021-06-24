24 Haziran 2021 Perşembe 12:22 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 12:22

Kurbanlık Bayramı 2021 Temmuz ayı içerisinde idrak edilecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Sadece yarım günlük süre eklenmesi durumunda tatil süresi 9 gün olacak. Arefe günü ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Peki 2021 Kurbanlık Bayramı ne zaman? Kurbanlık Bayramı kaç gün tatil? İşte Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi ile ilgili merak edilenler...

Kurban Bayramı arifesi Temmuz'un 19'una denk geliyor. Yarım gün olan Arefe'nin de eklenmesiyle birlikte Kurban Bayram tatilinin 9 gün olması bekleniyor.

KURBANLIK BAYRAMI 2021 TARİHLERİ

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

Kurbanlık Bayramı 2021 yılında Temmuz ayına denk geliyor. Temmuz'un 20'sinde başlayacak olan bayram toplamda 4 gün sürecek. Kurban ibadetini gerçekleştirecek olanlar bayram boyunca kurbanlarını kesecekler. Bu yıl Suudi Arabistan'ın aldığı karar nedeniyle dışarıdan hacı adayı kabul edilmeyecek.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

Canlı kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar?